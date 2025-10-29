หุ้นปิดเช้าบวก 0.03 จุดวอลุ่มบาง นับหนึ่งใช้จ่าย"คนละครึ่งพลัส"หนุนกลุ่ม Domestic สลับขายพลังงาน

SET ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,314.31 จุด เพิ่มขึ้น 0.03 จุด (0.00%) มูลค่าซื้อขายราว 18,914 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ ระบุตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งไซด์เวย์วอลุ่มบาง มีแรงซื้อกลุ่ม Domestic play ตอบรับเริ่มใช้จ่าย "คนละครึ่งพลัส" และกลุ่มท่องเที่ยว สลับแรงขายกลุ่มพลังงานจากราคาน้ำมันโลกปรับลง ช่วงบ่ายคาดตลาดทรงตัวระหว่างรอผลประชุมเฟด และเจรจาการค้าจีน-สหรัฐ เกาะติดงบ บจ. ให้กรอบแนวรับ 1,312 จุด แนวต้าน 1,320 จุด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,314.31 จุด เพิ่มขึ้น 0.03 จุด (0.00%) มูลค่าซื้อขายราว 18,914 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุด 1,321.79 จุด และต่ำสุด 1,313.45 จุด
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักททรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งไซด์เวย์ วอลุ่มซื้อขายเบาบาง โดยมีแรงซื้อกลุ่ม Domestic play ตอบรับเริ่มใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งพลัส และมีแรงซื้อกลุ่มท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี มีแรงขายสลับออกมาในกลุ่มพลังงานหลังจากราคาน้ำมันโลกพักฐานลงมา
ในช่วงบ่าย คาดตลาดหุ้นน่าจะยังทรงตัวระหว่างรอการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) การประชุมกลุ่มเอเปก รวมถึงการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ นอกจากนี้ ยังต้องติดตามผลประกอบการในไตรมาส 3/68 ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ต่อไป โดยให้กรอบแนวรับ 1,312 จุด แนวต้าน 1,320 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
AOT มูลค่าการซื้อขาย 1,180.28 ล้านบาท ปิดที่ 41.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,150.25 ล้านบาท ปิดที่ 31.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,023.52 ล้านบาท ปิดที่ 308.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 999.27 ล้านบาท ปิดที่ 179.00 บาท ลดลง 1.50 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 944.97 ล้านบาท ปิดที่ 129.00 บาท ลดลง 2.00 บาท