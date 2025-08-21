หุ้นปิดลบ 3.34 จุด เผชิญแรงขาย THAI-กลุ่มแบงก์ แม้แรงซื้อปิโตรหนุน จับตาผลประชุม Jackson Hole

SET ปิดวันนี้ที่ 1,244.79 จุด ลดลง 3.34 จุด (-0.27%) มูลค่าซื้อขาย 49,180.56 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีแกว่งทรงตัว โดยดัชนีทำจุดต่ำสุด 1,243.53 จุด ทำจุดสูงสุดที่ 1,254.52 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 205 หลักทรัพย์ ลดลง 251 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 197 หลักทรัพย์
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังทรงตัว ระหว่างที่นักลงทุนรอติดความความชัดเจนประเด็นการเมืองในประเทศ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดีคลิปเสียง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า และวันพรุ่งนี้ (22 ส.ค.) ศาลอาญานัดตัดสินคดีทักษิณ ม.112
นอกจากนี้สัปดาห์หน้าจะมีการปรับดัชนี MSCI ซึ่งหุ้นไทยถูกลดน้ำหนักลงราว 6 พันล้านบาท
ขณะที่วันนี้หุ้นกลุ่มปิโตรเคมีปรับตัวขึ้น แต่ถูกดดันจากแรงขายหุ้น THAI และกลุ่มธนาคารเจอขายทำกำไรระยะสั้น รวมทั้งนักลงทุนรอติดตามการประชุม Jackson Hole คืนพรุ่งนี้
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดดัชนีแกว่งไซด์เวย์ขึ้นกับการประชุม Jackson Hole ให้กรอบแนวรับ 1,240 จุด และแนวต้าน 1,255 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTTGC มูลค่าการซื้อขาย 3,463.06 ล้านบาท ปิดที่ 28.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.60 บาท
SCC มูลค่าการซื้อขาย 2,798.46 ล้านบาท ปิดที่ 227.00 บาท เพิ่มขึ้น 11.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,770.38 ล้านบาท ปิดที่ 167.00 บาท ลดลง 2.50 บาท
THAI มูลค่าการซื้อขาย 2,742.44 ล้านบาท ปิดที่ 12.00 บาท ลดลง 1.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,339.17 ล้านบาท ปิดที่ 32.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง