หุ้นปิดเช้าบวก 4.16 จุด รับแรงซื้อ DELTA-AOT หนุน แต่กลุ่มพลังงาน-ปิโตรฯถ่วง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,292.45 จุด เพิ่มขึ้น 4.16 จุด (+0.32%) มูลค่าซื้อขายราว 18,393 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวขึ้นลงในกรอบ ทำระดับสูงสุด 1,296.06 จุด และต่ำสุด 1,286.27 จุด
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้เคลื่อนไหวทรงตัวอยู่ในกรอบแคบ โดยดัชนีปรับขึ้นได้จากแรงซื้อ DELTA, AOT, CPF แต่ก็มีแรงขายกลุ่มพลังงาน และปิโตรเคมี ที่ปรับลงตามราคาน้ำมัน ทำให้ภาพรวมเช้านี้กลุ่มพลังงานถ่วงตลาด อีกทั้งไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามา ทำให้ตลาดไปไหนไม่ไกล
แนวโน้มตลาดหุ้นในช่วงบ่ายคาดว่าตลาดยังแกว่งทรงตัว ไม่มีประเด็นใหม่ เพราะตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐยังไม่มาเนื่องจากสหรัฐเผชิญภาวะชัตดาวน์ รอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อของไทย และการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)ในสัปดาห์หน้า พร้อมให้แนวรับที่ 1,285 จุด แนวต้านที่ 1,295 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,820.53 ล้านบาท ปิดที่ 178.50 บาท เพิ่มขึ้น 6.00 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 1,316.83 ล้านบาท ปิดที่ 43.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 815.54 ล้านบาท ปิดที่ 11.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท
PTTGC มูลค่าการซื้อขาย 781.94 ล้านบาท ปิดที่ 24.10 บาท ลดลง 1.15 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 755.53 ล้านบาท ปิดที่ 25.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท