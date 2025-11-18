หุ้นปิดเช้าร่วง 10.14 จุดตามหุ้นโลก แรงขาย DELTA กดดัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,269.93 จุด ลดลง 10.14 จุด (-0.79%) มูลค่าซื้อขายราว 16,152 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวลงตลอดช่วงเช้า ทำระดับสูงสุด 1,277.73 จุด และต่ำสุด 1,267.08 จุด
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปรับตัวลงมาตามตลาดหุ้นภูมิภาคที่ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงไปมาก แต่ในส่วนตลาดหุ้นไทยยังไม่ได้ปรับตัวลงมากเหมือนตลาดหุ้นอื่น หากตัดหุ้น DELTA หุ้นไทยลบเล็กน้อย เนื่องจากตลาดหุ้นอื่นขายทำกำไรออกมาหลังราคาหุ้นปรับตัวขึ้นแรง แต่หุ้นไทยราคาขึ้นไม่ได้มาก จึงมีแรงขายเบาบาง
ประกอบกับในประเทศมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามา และบ่ายนี้ต้องติดตามว่าที่ประชุม ครม.จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม่ โดยอาจมีโครงการ "คนละครึ่งพลัส" สำหรับร้านค้า ซึ่งหากออกมาจริงก็จะเป็นแรงหนุนให้กับตลาด นอกจากนี้ ดัชนี SET เมื่อวานไม่หลุดแนวรับสำคัญที่ 1,260-1,265 จุด ทำให้ภาพตลาดหุ้นไทยยังมีลุ้นรีบาวด์
แนวโน้มการลงทุนในช่วงบ่าย คาดตลาดหุ้นน่าจะยังแกว่งตัวไซด์เวย์อิงลบไม่มาก พร้อมให้กรอบแนวรับ 1,265 จุด แนวต้าน 1,280 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,008.48 ล้านบาท ปิดที่ 185.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,004.09 ล้านบาท ปิดที่ 27.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 936.52 ล้านบาท ปิดที่ 317.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 830.57 ล้านบาท ปิดที่ 205.00 บาท ลดลง 8.00 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 741.72 ล้านบาท ปิดที่ 19.10 บาท ลดลง 0.20 บาท