หุ้นปิดบวก 8.48 จุด รับแรงหนุน DELTA-กลุ่ม รพ.-เครื่องดื่ม แต่วอลุ่มบางรอติดตามเฟด-Dot Plot

SET ปิดวันนี้ที่ 1,269.87 จุด เพิ่มขึ้น 8.48 จุด (+0.67%) มูลค่าซื้อขาย 25,889.49 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้รีบาวด์ระยะสั้นรับแรงซื้อกลับหุ้น DELTA จาก Senitment บวกสหรัฐไฟเขียวส่งชิปให้จีน รวมถึงกลุ่มโรงพยาบาล-กลุ่มเครื่องดื่มที่วานนี้ปรับลงแรง แต่วอลุ่มเทรดเบาบางมากเข้าโหมด Wait&See รอผลประชุมเฟด-Dot Plot พรุ่งนี้ตลาดหุ้นไทยหยุดทำการ แนวโน้มปิดมาขึ้นกับปัจจัยฝั่งสหรัฐ ให้แนวรับแรก 1,262 จุด ถัดไป 1,250 จุด หากหลุดเสี่ยงลงต่อ ส่วนแนวต้าน 1,280-1,285 จุด
SET ปิดวันนี้ที่ 1,269.87 จุด เพิ่มขึ้น 8.48 จุด (+0.67%) มูลค่าซื้อขาย 25,889.49 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีแกว่งตัวในแดนบวกและดีดขึ้นช่วงท้าย โดยดัชนีปิดตลาดทำจุดสูงสุด 1,269.87 จุด ทำจุดต่ำสุด 1,262.67 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 229 หลักทรัพย์ ลดลง 209 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 217 หลักทรัพย์
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ฟื้นตัวได้เล็กน้อยหลังวานนี้ปรับลงแรง โดยหุ้น DELTA มีแรงดีดกลับจากSentiment บวก Nvidia) ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐให้ส่งออกชิป AI ไปยังจีนและประเทศอื่นๆ
นอกจากนี้มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มเครื่องดื่มที่ย่อตีววานนี้จากปัจจัยชายแดนไทย-กัมพูชา และกลุ่มโรงพยาบาลหลังวานนี้ลงมาลึกมาก แต่โมเมมตัมไตรมาส 4 ดีและยังดีต่อเนื่องไปปี 69
อย่างไรก็ดี มูลค่าการซื้อขายหุ้นไทยบางมากอยู่ในโหมด Wait&See รอผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) 9-10 ธ.ค. จึงมองว่ารีบาวด์ระยะสั้น ถ้าตัด DELTA ตลาดหุ้นบวกได้เพียง 1-2 จุด ขณะที่ตลาดหุ้นต่างประเทศก็มีลักณะซึมตัวและวอลุ่มซื้อขายต่ำเช่นกัน
แนวโน้มตลาดหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธ.ค.ขึ้นกับรายงานคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐ (Dot Plot) ในปี 69 โดยตลาดคาดเฟดปรับลดดอกเบี้ย 2-3 ครั้ง โดยหากออกมา 3 ครั้งจะเป็นบวก ถ้าออกมา 2 ครั้งแย่กว่าคาดเล็กน้อย แต่หากออกมา 1 ครั้งคาดว่าตลาดหุ้นจะปรับฐานลง เช่นเดียวกับการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดในธ.ค.นี้ ซึ่ง 90% ให้น้ำหนักจะลดดอกเบี้ย 0.25% แต่หากไม่ลดอาจทำให้ตลาดผิดหวัง
พร้อมให้แนวรับแรก 1,262 จุด (เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน) ถัดไป 1,250 จุด (จุดต่ำสุดเดิม) หากหลุดระดับนี้มีโอกาสที่ปรับฐานลง ส่วนแนวต้านให้ไว้ 1,280-1,285 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
AOT มูลค่าการซื้อขาย 2,462.64 ล้านบาท ปิดที่ 54.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,831.69 ล้านบาท ปิดที่ 191.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,824.71 ล้านบาท ปิดที่ 197.50 บาท เพิ่มขึ้น 5.50 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 1,340.05 ล้านบาท ปิดที่ 163.50 บาท ลดลง 1.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,123.26 ล้านบาท ปิดที่ 310.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท