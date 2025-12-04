หุ้นปิดเช้าลบ 1.62 จุดซึมตัวไร้ปัจจัยหนุน แรงเก็งกำไร AOT ช่วยพยุง รับข่าวคาดการณ์เฟด-กนง.ไปมากแล้ว

SET ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,273.20 จุด ลดลง 1.62 จุด (-0.13%) มูลค่าซื้อขายราว 21,560 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งซึมลงขาดปัจจัยใหม่ โฟกัสเพียงหุ้น AOT วอลุ่มแน่นรับปัจจัยบวกทั้งขึ้นค่า PSC และเจรจาคิงเพาเวอร์ลงตัว ส่วนประเด็นคาดการณ์ผลประชุมเฟด-กนง.ตลาดซึมซับข่าวไปมากแล้ว แนวโน้มภาคบ่ายตลาดน่าจะแกว่งซึมคล้ายภาคเช้าช่วงเข้าสู่วันหยุดยาว และรอลุ้นเฟดสัปดาห์หน้า พร้อมให้แนวรับ 1,270 จุด แนวต้าน 1,285 จุด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,273.20 จุด ลดลง 1.62 จุด (-0.13%) มูลค่าซื้อขายราว 21,560 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งตัวอิงทางลง ทำระดับสูงสุด 1,284.32 จุด และต่ำสุด 1,271.28 จุด
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ซึมตัวไร้ปัจจัยใหม่ขับเคลื่อน ขณะที่ตลาดรับรู้คาดการณ์ผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และคณะรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในเดือน ธ.ค.นี้ไปมากแล้ว
ตลาดบ้านเราวันนี้โฟกัสอยู่เฉพาะหุ้น AOT ที่มีแรงซื้อเข้ามาหนาแน่นกว่า 4 พันล้านบาท ซึ่งมีผลต่อดัชนีราว 5 จุด หากไม่มีแรงหนุนจาก AOT คาดว่าดัชนี SET จะปรับลงไปราว 6-7 จุด โดยปัจจัยบวกของ AOT มาจากการปรับขึ้นค่า PSC อีก 390 บาทดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ 300 บาท และเจรจาแก้ไขสัญญาคิงเพาเวอร้เป็นไปด้วยดีทำให้ยังเดินหน้าเป็นพันธมิตรในธุรกิจดัวตี้ฟรีสนามบิน 5 แห่ง
แนวโน้มตลาดหุ้นช่วงบ่ายน่าจะแกว่งซึมตัวเช่นเดียวกับภาคเช้าก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว (5-7 ธ.ค.) รวมถึงรอติดตามการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้า (9-10 ธ.ค.) พร้อมให้แนวรับที่ 1,270 จุด แนวต้านที่ 1,285 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
AOT มูลค่าการซื้อขาย 4,689.61 ล้านบาท ปิดที่ 52.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,420.77 ล้านบาท ปิดที่ 190.50 บาท ลดลง 0.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,109.88 ล้านบาท ปิดที่ 31.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 1,049.13 ล้านบาท ปิดที่ 165.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 805.71 ล้านบาท ปิดที่ 199.50 บาท ลดลง 3.50 บาท