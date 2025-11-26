หุ้นปิดเช้าลบ 1.96 จุด น้ำท่วมภาคใต้กดดัน Sentiment เสี่ยงฉุดเศรษฐกิจโค้งสุดท้าย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,266.82 จุด ลดลง 1.96 จุด (-0.15%) มูลค่าซื้อขายราว 18,460 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งซึมตัว ทำระดับสูงสุด 1,274.61 จุด และต่ำสุด 1,265.63 จุด
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ซึมตัวเล็กน้อยสวนทางภูมิภาคที่ส่วนใหญ่เด้งขึ้นต่อจากแรงหนุนโอกาสธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ลดอัตราดอกเบี้ยเดือนธ.ค.หลังตัวเลขเศรษฐกิจชะลอลง
ปัจจัยดังกล่าวไม่ได้ส่งแรงหนุนให้กับตลาดหุ้นบ้านเรามากนัก เนื่องจากถูกกดดันจากแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทย จากเดิมคาดในไตรมาส 4/68 ภาพรวมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวในช่วง High Season แต่ก็เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้เป็น Sentiment ลบ แม้จะกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีกิจการหรือสาขาในพื้นที่ไม่มาก แต่เป็นความเสี่ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ อาจเป็นผลให้ต้องปรับประมาณการลง เพราะกระทบการท่องแที่ยวภาคใต้และต้องใช้เวลาในการฟื้นฟู
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนีซึมตัวต่อด้วยปริมาณการซื้อขายยังเบาบาง ให้กรอบแนวรับ 1,258 จุด และแนวต้าน 1,280 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
TTB มูลค่าการซื้อขาย 1,586.68 ล้านบาท ปิดที่ 1.96 บาท เพิ่มขึ้น 0.03 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,376.66 ล้านบาท ปิดที่ 27.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 1,134.18 ล้านบาท ปิดที่ 44.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 919.14 ล้านบาท ปิดที่ 208.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
SCB มูลค่าการซื้อขาย 759.09 ล้านบาท ปิดที่ 131.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท