หุ้นปิดเช้าบวก 3.56 จุด แกว่งขึ้นตามตลาดเอเชียคลายกังวลสงครามการค้าแต่ PMI จีนต่ำคาดยังกดดัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,313.06 จุด เพิ่มขึ้น 3.56 จุด (+0.27%) มูลค่าซื้อขายราว 15,756 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งตัวขึ้น โดยมีระดับสูงสุด 1,317.48 จุด และต่ำสุด 1,310.87 จุด
นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าแกว่งตัวขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียขานรับปัจจัยหนุนจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ระดีบหนึ่ง แม้ว่าจะเป็นระยะเพียง 1 ปี แต่ก็เป็น Sentiment บวกต่อตลาดหุ้น คลายกังวลประเด็นสงครามการค้าลงไปได้บ้าง
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเช้านี้มีรายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตของจีนในเดือน ต.ค.ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด เป็นปัจจัยที่สะท้อนภาพเศรษฐกิจจีนอาจยังชะลอตัว กดดันต่อหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ China Play เช่น SCC IVL ปรับตัวลงกดดันภาพรวมดัชนีเล็กน้อย
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งไซด์เวย์ ให้แนวต้าน 1,320-1,325 จุด แนวรับ 1,300-1,305 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,680.84 ล้านบาท ปิดที่ 185.00 บาท ลดลง 1.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,025.30 ล้านบาท ปิดที่ 30.75 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
SCB มูลค่าการซื้อขาย 743.35 ล้านบาท ปิดที่ 131.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 719.37 ล้านบาท ปิดที่ 19.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 656.98 ล้านบาท ปิดที่ 305.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท