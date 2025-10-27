หุ้นปิดบวก 9.61 จุด รับ DELTA หนุน-เจรจาการค้าสหรัฐ-จีนทิศทางดี ก่อนลดช่วงบวกท้ายตลาด

SET ปิดวันนี้ที่ 1,323.52 จุด เพิ่มขึ้น 9.61 จุด (+0.73%) มูลค่าซื้อขาย 53,328.39 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวขึ้นแรงก่อนลดช่วงบวกท้ายตลาด โดยทำจุดสูงสุด 1,345.86 จุด ทำจุดต่ำสุดที่ 1,322.91 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 158 หลักทรัพย์ ลดลง 302 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 194 หลักทรัพย์
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้น โดยมีแรงหนุนหลักจากราคาหุ้น DELTA หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 3/68 ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดสะท้อนว่ากระแส AI เริ่มเห็นผลต่อหุ้น DELTA
อย่างไรก็ตามภาพรวมหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลง อาทิ กลุ่มธนาคาร และกลุ่มค้าปลีก ยังกดดันดัชนี ทั้งนี้หากตัด DELTA ออกไปตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบ
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันพรุ่งนี้คาดดัชนีฟื้นตัว จากประเด็นต่างประเทศเป็นปัจจัยหนุน จากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนทีท่าทีที่ดี และการเปิดเผยเงินเฟ้อสหรัฐฯ ต่ำกว่าที่ตลาดประเมิน ทำให้คาดการณ์ว่าการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในสัปดาห์นี้ จะมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ซึ่งแนวโน้มระยะถัดไปยังมองว่าดอกเบี้ยยังเป็นขาลง โดยให้กรอบแนวรับ 1,308 จุด และแนวต้าน 1,338 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,477.39 ล้านบาท ปิดที่ 225.00 บาท เพิ่มขึ้น 20.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,507.39 ล้านบาท ปิดที่ 180.50 บาท ลดลง 2.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 3,024.39 ล้านบาท ปิดที่ 31.25 บาท ลดลง 0.50 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 2,848.60 ล้านบาท ปิดที่ 131.00 บาท ลดลง 2.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,621.57 ล้านบาท ปิดที่ 310.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท