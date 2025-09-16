หุ้นปิดบวก 8.41 จุดเก็งกำไรกลุ่มรับประโยชน์ดอกเบี้ยลด-ธปท.ดูแลเงินบาท จับตาผลประชุมเฟด

SET ปิดวันนี้ที่ 1,308.19 จุด เพิ่มขึ้น 8.41 จุด (+0.65%) มูลค่าซื้อขาย 47,455.08 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวขึ้น โดยดัชนีทำจุดต่ำสุด 1,303.29 จุด ทำจุดสูงสุดที่ 1,309.90 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 349 หลักทรัพย์ ลดลง 127 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 181 หลักทรัพย์
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับขึ้นมาได้ดีตามตลาดหุ้นภูมิภาคจากการคาดการณ์ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% โดยตลาดบ้านเราเริ่มเห็นแรงซื้อกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยปรับลดลง อาทิ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ฯ ทั้ง AP LH SPALI และกลุ่ม Non-Bank นำโดย KTC สะท้อนตลาดมองทิศทางดอกเบี้ยไทยปรับลดลงตามไปด้วย สลับแรงขายกลุ่มธนาคารที่อาจถูกดดันหากมีการลดดอกเบี้ย
นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เข้ามาดูแลสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่ามาก ทำให้เริ่มเห็นการอ่อนค่า เป็นแรงหนุนต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในกลุ่มส่งออกและกลุ่มท่องเที่ยว
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดพักตัวรอติดตามผลการประชุมเฟด โดยให้กรอบแนวรับ 1,295 จุด และแนวต้าน 1,320 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,733.97 ล้านบาท ปิดที่ 164.00 บาท ลดลง 3.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 2,558.68 ล้านบาท ปิดที่ 25.50 บาท ลดลง 1.00 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 2,149.78 ล้านบาท ปิดที่ 49.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,122.91 ล้านบาท ปิดที่ 161.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
KTC มูลค่าการซื้อขาย 1,744.49 ล้านบาท ปิดที่ 30.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท