หุ้นปิดเช้าลบ 5.87 จุด แรงขาย DELTA กดดัน แม้หุ้นใหญ่ช่วยประคองไว้ BANPU-BPP เด้งแรง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,309.77 จุด ลดลง 5.87 จุด (-0.45%) มูลค่าซื้อขายราว 22,000 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีย่อตัว โดยมีระดับสูงสุด 1,317.42 จุด และต่ำสุด 1,302.30 จุด
นายภูวดล ภูสอดเงิน ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ย่อตัวลงมา แต่ภาพรวมถือว่ายังประคองตัวได้
แรงกดดันหลักจากหุ้น DELTA ที่มีผลต่อดัชนี SET ราว 8-10 จุด โดยเป็นแรงขายทำกำไรหลังจากราคาขึ้นมามาแล้ว และอาจจะระมัดระวังมากขึ้นสุ่มเสี่ยงต่อการเข้าสู่มาตรการกำกับดูแลขั้นถัดไปหรือการขยายมาตรการเดิม แนะนำให้เลี่ยงไปก่อน ขณะที่หุ้นใหญ่หลายตัวประคองตัวได้ เช่น KTB KBANK CPALL SCC รวมทั้ง BANPU และ BPP ราคาเด้งขึ้นมาแรงจากประเด็นการปรับโครงสร้างกิจการโดยการควบรวมธุรกิจ
ขณะที่ประเด็นต่างประเทศ แม้เมื่อวานนี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติลดอัตราดอกเบี้ยตามคาด และเตรียมลด QT แต่นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ส่งสัญญาณว่ายังไม่จำเป็นต้องรีบลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธ.ค. ทำให้เกิดแรงขายหุ้นสหรัฐ
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งในกรอบ โดยล่าสุดหลังการพบปะหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีน นายโดนีลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศลดอัตราภาษีนำเข้าจากกรณี Fentanyl (top-up tariff) เหลือเพียง 10% จากเดิม 20% โดยมีผลบังคับใช้ทันที มองเป็น Sentiment ต่อหุ้นกลุ่ม China play-Global play โดยมีแนวรับ 1,300 จุด และแนวต้าน 1,310 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
BANPU มูลค่าการซื้อขาย 2,008.52 ล้านบาท ปิดที่ 4.86 บาท เพิ่มขึ้น 0.56 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,308.10 ล้านบาท ปิดที่ 217.00 บาท ลดลง 10.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,035.02 ล้านบาท ปิดที่ 27.00 บาท เพิ่ทขึ้น 0.25 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 924.11 ล้านบาท ปิดที่ 180.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 887.43 ล้านบาท ปิดที่ 157.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง