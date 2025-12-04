หุ้นแกว่งตัวรอติดตามประชุมเฟดสัปดาห์หน้า จับตาการเมืองกลับมาร้อนแรง

นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดว่าจะแกว่งตัวออกด้านข้างในลักษณะเดียวกับช่วง 2 วันที่ผ่านมา โดยดัชนียังคงพยายามทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,275-1,280 จุด ซึ่งเป็นระดับที่มีแรงขายทำกำไรออกมาเมื่อดัชนีปรับตัวขึ้นไประหว่างวัน
โดยตลาดยังรอติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์หน้า ซึ่งคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ประเด็นที่น่าจับตาคือมุมมองต่อทิศทางดอกเบี้ยในปีหน้าผ่าน Dot Plot ว่าเฟดจะส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยกี่ครั้งเมื่อเทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ประมาณ 2-3 ครั้ง
สำหรับปัจจัยในประเทศวันนี้ยังไม่มีประเด็นใหม่ที่มีนัยสำคัญ แต่ต้องติดตามการเปิดประชุมสภาผู้แทราษฎรในสัปดาห์หน้า ซึ่งอาจทำให้ประเด็นทางการเมืองกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง โดยเฉพาะกระแสข่าวเรื่องการยุบสภาที่เริ่มซาลง
ส่วนประเด็นเรื่องวันหยุดยาวของตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้และสัปดาห์หน้า มองว่าจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายเพียงเล็กน้อย เนื่องจากสถิติในอดีตชี้ให้เห็นว่าวันหยุดของต่างชาติมีผลกระทบต่อวอลุ่มการซื้อขายมากกว่าวันหยุดของไทย
ด้านกลยุทธ์การลงทุนวันนี้แนะนำเลือกซื้อหุ้นรายตัว (Selective Buy) โดยเน้นหุ้นขนาดใหญ่ที่มี Valuation อยู่ในโซนล่าง ซึ่งมีโอกาสฟื้นตัวและได้รับอานิสงส์จากกระแสเงินทุนไหลเข้า (Fund Flow) ในช่วงสั้นๆ
โดยให้แนวรับที่ 1,268-1,270 จุด และแนวต้านที่ 1,280 จุด