หุ้นปิดเช้าบวก 15.56 จุดยืนอยู่ 1,300 จุด DELTA วิ่งไม่ยั้งนำตลาด-หวัง"คนละครึ่งพลัส"กระตุกเศรษฐกิจ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,301.20 จุด เพิ่มขึ้น 15.56 จุด (+1.21%) มูลค่าซื้อขายราว 20,317 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้าดัชนีปรับตัวขึ้น ทำระดับสูงสุด 1,305.80 จุด และต่ำสุด 1,291.90 จุด
นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ นักกลยุทธ์การลงทุน บล.ลิเบอเรเตอร์ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ฟื้นตัว มีโมเมนตัมดีจากปัจจัยหนุนทั้งในและต่างประเทศ
โดยต่างประเทศได้ Sentiment บวกจากหุ้นกลุ่ม AI และเทคโนโลยีในต่างประเทศ หนุนราคาหุ้น DELTA ประกอบกับตลาดยังคาดหวังโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลังตัวเลข ISM ภาคบริการของสหรัฐฯ เดือนก.ย.ยังแผ่ว
ขณะที่ในประเทศคาดหวังโครงการคนละครึ่งพลัสช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาส 4/68 และความเชื่อมั่นการลงทุนในช่วงถัดไป ขณะเดียวกันเงินบาทยังอ่อนค่าหนุนกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ DELTA วิ่งต่อ และหุ้นในกลุ่ม อย่าง HANA KCE เด้งตาม โดยเช้านี้นำหน้าหุ้นบวกเกือบทุกกลุ่ม รวมทั้ง Domestic ฟื้นตัว
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายคาดตลาดยังเคลื่อนไหวแดนบวกได้ต่อ เนื่องจากไม่มีปัจจัยลบเข้ามากระทบ โดยดัชนี SET ทะลุแนวต้านสำคัญ 1,300 จุดได้ ให้แนวต้านใหม่ 1,310 จุด และแนวรับ 1,290 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,413.30 ล้านบาท ปิดที่ 185.50 บาท เพิ่มขึ้น 6.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,275.16 ล้านบาท ปิดที่ 11.20 บาท ลดลง 0.10 บาท
HANA มูลค่าการซื้อขาย 817.01 ล้านบาท ปิดที่ 24.90 บาท เพิ่มขึ้น 1.70 บาท
KCE มูลค่าการซื้อขาย 682.21 ล้านบาท ปิดที่ 25.25 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 651.84 ล้านบาท ปิดที่ 42.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท