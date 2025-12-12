หุ้นปิดบวก 0.56 จุด เก็งกำไร Non Bank,ค้าปลีก,สื่อโฆษณา รับเลือกตั้ง-เก็ง กนง.ลดดอกเบี้ย

SET ปิดวันนี้ที่ 1,254.10 จุด เพิ่มขึ้น 0.56 จุด (+0.04%) มูลค่าซื้อขาย 36,693.42 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นช่วงบ่ายทรงตัวแม้ยุบสภาเร็วกว่าคาดแต่ก็ยังอยู่ใกล้กำหนดเดิม โดยมีแรงเก็งกำไรกลุ่ม Non-Bank, Commerce, สื่อนอกบ้าน รับประโยชน์จากการเลือกตั้ง นอกจากนี้ เก็ง กนง.หั่นดอกเบี้ย แนวโน้มสัปดาห์หน้ามีลุ้นตลาดเด้งขึ้น พร้อมให้แนวต้านที่ 1,280 จุด แนวรับ 1,240 จุด
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีแกว่งผันผวน โดยทำจุดต่ำสุด 1,252.65 จุด ทำจุดสูงสุด 1,263.34 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 277 หลักทรัพย์ ลดลง 158 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 214 หลักทรัพย์
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายทรงตัวเคลื่อนไหวแคบๆ มองการยุบสภาไม่มีผลมากนักเพราะอยู่ในช่วงไทม์ไลน์เดิมที่ตลาดรับรู้ปแล้วเพียงแค่เร็วขึ้นเล็กน้อย โดยช่วงบ่ายตลาดซึมลงเพื่อรอติดตามปัจจัยการเมืองในช่วงต่อไป
ขณะที่วันนี้มีแรงเก็งกำไรกลุ่ม Non-Bank อาทิ SAWAD MTC TIDLOR จากคาดการณ์ กนง.จะปรับลดดอกเบี้ยลง 0.25% ในการประชุมสัปดาห์หน้าและในช่วงเลือกตั้งจะมีเม็ดเงินสะพัด รวมถึงมีแรงซื้อกลุ่ม commerce เช่น CPALL ที่จะได้รับประโยชน์จากการเลือกตั้ง เช่นเดียวกับหุ้นสื่อโฆษณา VGI,PLANB และ VGI มีรายการทำบิ๊กล็อตกว่า 2 พันล้านบาทด้วย
แนวโน้มการลงทุนในสัปดาห์หน้ามีลุ้นปรับตัวขึ้น ตลาดไม่ได้กังวลเรื่องยุบสภา และเมื่อการเมืองมีความชัดเจน น่าจะค่อยๆฟื้นได้ และรอติดตามผลการประชุม กนง.ในวันที่ 17 ธ.ค. พร้อมให้แนวต้านที่ 1,280 จุด แนวรับ 1,240 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
AOT มูลค่าการซื้อขาย 3,413.93 ล้านบาท ปิดที่ 50.00 บาท ลดลง 2.50 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 2,481.02 ล้านบาท ปิดที่ 20.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.60 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,117.13 ล้านบาท ปิดที่ 182.00 บาท ลดลง 3.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,624.46 ล้านบาท ปิดที่ 305.00 บาท ลดลง 5.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,552.37 ล้านบาท ปิดที่ 192.00 บาท ลดลง 0.50 บาท