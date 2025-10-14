หุ้นปิดเช้าลบ 10.46 จุด กังวลสงครามการค้าสหรัฐ-จีนปะทุ แรงขายกลุ่มพลังงาน-AOT-THAI กดดัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,276.52 จุด ลดลง 10.46 จุด (-0.81%) มูลค่าซื้อขายราว 23,131 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวลงต่อตามคาด โดยทำระดับต่ำสุด 1,274.49 จุด และสูงสุด 1,291.20 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ และรักษาการหัวหน้าสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปรับตัวลง ส่วนหนึ่งมาจากความกังวลสงครามการระหว่างสหรัฐและจีนตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อสหรัฐขึ้นภาษีตอบโต้จีน และจีนยังมีท่าทีที่แข็งกร้าว ล่าสุดจีนเริ่มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือสหรัฐที่เข้ามาเทียบท่าในท่าเรือของจีน เป็นปัจจัยกดดันหลักวันนี้
ขณะเดียวกันยังมีแรงขายหุ้นใหญ่ในบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานปรับลงตามราคาน้ำมัน รวมถึงหุ้น AOT และ THAI เผชิญแรงขายเข้ามากดดันเพิ่มเติม แม้จะมีแรงซื้อหุ้นสื่อสารและ DELTA ที่ช่วยพยุงตลาดในระดับหนึ่งก็ตาม
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังแกว่งแดนลบต่อไป ภาพรวมถูกกดดันจากความไม่ชัดเจนของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่กลับมาตอบโต้กันรุนแรงไม่หยุด โดยให้แนวต้าน 1,285 จุด แนวรับ 1,270 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,669.65 ล้านบาท ปิดที่ 31.25 บาท ลดลง 0.25 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 951.69 ล้านบาท ปิดที่ 166.50 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง
AOT มูลค่าการซื้อขาย 889.32 ล้านบาท ปิดที่ 39.50 บาท ลดลง 1.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 885.15 ล้านบาท ปิดที่ 182.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 837.21 ล้านบาท ปิดที่ 296.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท