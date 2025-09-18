หุ้นปิดเช้าลบ 6.73 จุด เข้าสู่ช่วงพักตัวระยะสั้นผิดหวัง ปธ.เฟดส่งสัญญาณระมัดระวังนโยบายการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,299.96 จุด ลดลง 6.73 จุด (-0.52%) มูลค่าซื้อขายราว 26,589.46 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้าดัชนีปรับตัวลง โดยทำระดับต่ำสุด 1,294.67 จุด และสูงสุด 1,312.74 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ และรักษาการหัวหน้าสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าปรับตัวลงหลังทราบผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ลดดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด และ Dot Plot ประเมินจะลดดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้ แต่การส่งสัญญาณของประธานเฟดยังคงมีความระมัดระวังด้านนโยบายการเงินมากกว่าที่ตลาดคาด ทำให้ผิดหวังเล็กน้อย จึงมีแรงขายออกมาและดัชนีเข้าสู่ช่วงพักตัวในระยะสั้น
ส่วนปัจจัยในประเทศยังคงรอความชัดเจนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังจากมีข่าวแก้ไขรายชื่อบางคน ทำให้ยังคงรอติดตามการเตรียมความพร้อมเดินหน้าผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียช่วงเช้าเคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายคาดว่าแกว่งตัวไซด์เวย์ โดยให้แนวต้าน 1,310 จุด แนวรับ 1,290 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
EA มูลค่าการซื้อขาย 1,946.86 ล้านบาท ปิดที่ 3.66 บาท ลดลง 0.02 บาท
CRC มูลค่าการซื้อขาย 1,468.78 ล้านบาท ปิดที่ 22.60 บาท ลดลง 2.00 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 880.72 ล้านบาท ปิดที่ 21.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTT มูลค่าการซื้อขาย 852.94 ล้านบาท ปิดที่ 33.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KTC มูลค่าการซื้อขาย 718.34 ล้านบาท ปิดที่ 30.50 บาท ลดลง 0.25 บาท