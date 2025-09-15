หุ้นปิดเช้าบวก 3.98 จุด แกว่งรอลุ้นผลประชุมเฟด-นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,297.60 จุด เพิ่มขึ้น 3.98 จุด (+0.31%) มูลค่าซื้อขายราว 20,045 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้าดัชนีแกว่งออกข้าง โดยทำระดับสูงสุด 1,297.88 จุด และต่ำสุด 1,287.94 จุด
นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิจัยสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งตัวบวกเล็กน้อย ภาพรวมยังเคลื่อนไหวไซด์เวย์ระหว่างที่นักลงทุนรอติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 16-17 ก.ย. รวมทั้งการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) และการแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ขณะที่กลุ่มธนาคารไม่ได้รับแรงกดดันจากประเด็นข่าวระงับยอดเงินในบัญชีที่สงสัยว่าจะเกี่ยวโยงกับบัญชีม้า
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังแกว่งออกข้างในโหมด Wait & See รอผลประชุม FOMC และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยให้กรอบแนวรับ 1,285 จุด และแนวต้าน 1,300 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,138.79 ล้านบาท ปิดที่ 160.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,046.23 ล้านบาท ปิดที่ 33.25 บาท ลดลง 0.25 บาท
THAI มูลค่าการซื้อขาย 902.09 ล้านบาท ปิดที่ 14.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 758.11 ล้านบาท ปิดที่ 167.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
TOP มูลค่าการซื้อขาย 743.47 ล้านบาท ปิดที่ 36.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท