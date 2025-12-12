หุ้นปิดเช้าบวก 0.29 จุด แรงขายสลับแรงซื้อ เกาะติดไทม์ไลน์เลือกตั้ง-"ทรัมป์"โทรคุย"อนุทิน"

SET ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,253.83 จุด บวก 0.29 จุด (+0.02%) มูลค่าซื้อขายราว 22,997 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยดีดขึ้นตามภูมิภาค ประเด็นรัฐบาลประกาศยุบสภาตามสถิติคาดตอบรับเชิงบวก 1% จากนั้นย่อตัวรอไทม์ไลน์เลือกตั้ง มองช่วงนี้แกว่งไซด์เวย์เป็นระยะ ขณะที่ชายแดนไทย-กัมพูชายังตึงเครียด และคืนนี้ประธานาธิบดี "ทรัมป์" จะต่อสายคุยนายกฯ เป็นปัจจัยกดดันทำให้มีแรงขายทำกำไร AOT DELTA ADVANC แต่มีแรงซื้อสลับเข้ามาด้วยทั้ง SCC VGI PLANB จากปัจจัยเฉพาะตัว แนวโน้มช่วงบ่ายแกว่งไซด์เวย์อิงลบ ให้แนวรับแรก 1,250 จุด ถัดไป 1,240 จุด แนวต้าน 1,260-1,265 จุด
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวขึ้นช่วงต้นชั่วโมงซื้อขายและค่อยๆปรับลดช่วงบวก โดยทำต่ำสุด 1,252.65 จุด และจุดสูงสุด 1,263.34 จุด
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้เปิดมาปรับขึ้นตอบรับบรรยากาศการลงทุนหุ้นเอเชียสดใส และดอลลาร์อ่อนค่า ขณะที่การประกาศยุบสภาของรัฐบาลนั้น ตามสถิติหลังยุบสภาตลาดหุ้นจะตอบรับเชิงบวก 1% จากนั้นจะอ่อนตัวรอติดตามไทม์ไลน์ลือกตั้ง ซึ่งช่วงตั้งแต่ยุบสภาจนถึงเลือกตั้งคาดว่าตลาดหุ้นจะแกว่งไซด์เวย์เป็นระยะ
ส่วนประเด็นสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาที่ยังตึงเตรียดนั้น คืนนี้นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐจะโทรมาพูดคุยกับนายอนุทิน ชายวีรกูล นายกรัฐมนตรี ก็ต้องรอติดตามความชัดเจนก่อน ดังนั้น จึงมีแรงขายทำกำไรออกมา อาทิ AOT DELTA ADVANC แต่ก็มีแรงซื้อหุ้น Global play สลับเข้ามาโดยเฉพาะ SCC ขณะที่ VGI, PLANB ดีดขึ้นมารับแนวโน้มการใช้สื่อโฆษณาช่วงเลือกตั้ง
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งไซด์เวย์อิงทางลง ขาดปัจจัยหนุน โดยให้แนวรับแรก 1,250 จุด ถัดไป 1,240 จุด แนวต้านที่ 1,260-1,265 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
AOT มูลค่าการซื้อขาย 1,998.19 ล้านบาท ปิดที่ 50.00 บาท ลดลง 2.50 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 1,362.97 ล้านบาท ปิดที่ 20.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,222.66 ล้านบาท ปิดที่ 183.50 บาท ลดลง 1.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,042.18 ล้านบาท ปิดที่ 306.00 บาท ลดลง 4.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 971.15 ล้านบาท ปิดที่ 133.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท