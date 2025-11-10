เปิดฉาก 3 เทรดโชว์ใหญ่แห่งปี เทคโนโลยีดิจิทัลพริ้นติ้งครบวงจร

“แกรนด์ มาสเตอร์ เอ็กซิบิชั่น” เปิด 3 สุดยอดเทรดโชว์ “Bangkok Ad & Sign Expo 2025 | Bangkok Digital Textile Print Expo 2025 | Bangkok Pack & Label Expo 2025” ชูคอนเซ็ปต์ “ECO Friendly” พาเหรดเทคโนโลยีดิจิทัลพริ้นติ้งครบวงจรกว่า 80 บริษัท จัดแสดงบนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร พร้อมโปรแรง! ส่งท้ายปี เสวนาและเวิร์กชอปเข้มข้นจากกูรูมืออาชีพ อัปเดตเทรนด์นวัตกรรมสุดล้ำ ต่อยอดและขยายธุรกิจ วันที่ 6-9 พฤศจิกายนนี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นายเกษม ดุษฎีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ มาสเตอร์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด ผู้จัดงานแสดงเทคโนโลยีการผลิตสื่อโฆษณานอกบ้านและงานป้าย เปิดเผยว่า แกรนด์ มาสเตอร์ เอ็กซิบิชั่น ได้ร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) จัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีสุดยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “ECO Friendly” มุ่งนำเสนอเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยรวม 3 งานเทรดโชว์ชั้นนำไว้ในงานเดียว ได้แก่ Bangkok Ad & Sign Expo 2025: งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตป้ายและสื่อนอกบ้าน, Bangkok Digital Textile Print Expo 2025: งานแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิทัลบนเสื้อผ้า ชุดกีฬา และสิ่งทอ และ Bangkok Pack & Label Expo 2025: งานแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า ในระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2568 ณ ฮอลล์ 6-7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี บนพื้นที่จัดแสดง 10,000 ตารางเมตร อัดแน่นด้วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากผู้แทนจำหน่ายชั้นนำกว่า 80 บริษัท ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอปและเวทีเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่ออัปเดตเทรนด์ เสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และเปิดโอกาสการสร้างเครือข่ายและจับคู่ทางธุรกิจ
Bangkok Ad & Sign Expo 2025 | Bangkok Digital Textile Print Expo 2025 | Bangkok Pack & Label Expo 2025 มหกรรมเทรดโชว์นวัตกรรมการพิมพ์ดิจิทัลระดับนานาชาติ ที่รวบรวมเทคโนโลยีล้ำสมัยในธุรกิจสื่อโฆษณา ป้ายดิจิทัล งานพิมพ์สติกเกอร์สำหรับรถยนต์และอาคารสูง งานพิมพ์แฟชั่น เสื้อผ้า ชุดกีฬา ตลอดจนงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าจากผู้ผลิตทั่วโลก พร้อมกิจกรรมไฮไลต์น่าสนใจมากมาย
• พื้นที่จัดแสดง 10,000 ตารางเมตร – สัมผัสนวัตกรรมการพิมพ์ดิจิทัลของธุรกิจผลิตป้ายและสื่อโฆษณา งานพิมพ์แฟชั่นและเสื้อผ้า ชุดกีฬา งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า
• ไอเดียสุดสร้างสรรค์ – นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพิมพ์ครบวงจรจาก 80 บริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
• โปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปี – จากบริษัทผู้แทนจำหน่ายชั้นนำของเมืองไทย
• เวทีเสวนาและเวิร์กชอปซีรีส์เข้มข้น – อัปสกิล อัปเลเวล ต่อยอดทางธุรกิจ โดยกูรูตัวจริงของวงการ พร้อมโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจ เจรจาจับคู่ และขยายฐานลูกค้า
“จากความสำเร็จของการจัดงานในปีที่ผ่านมาที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าชมงานกว่า 5,000 คน จาก 35 ประเทศ สำหรับในปี 2568 ได้ยกระดับการจัดงานทั้ง 3 งาน ให้เป็นเวทีสำคัญในการพบปะเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการในธุรกิจสื่อนอกบ้าน งานผลิตป้าย ธุรกิจการพิมพ์ลายผ้า
ธุรกิจสกรีนเสื้อผ้าชุดกีฬา ธุรกิจพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าเข้าร่วมชมงาน คาดว่าปีนี้จะมีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 5,000 คน เกิดการซื้อขายตลอด 4 วันของการจัดงาน มากกว่า 1,000 ล้านบาท และที่สำคัญคือ โอกาสต่อยอดการเจรจาธุรกิจและการสั่งซื้อสินค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายได้อย่างต่อเนื่อง” นายเกษม กล่าว
“Bangkok Ad & Sign Expo 2025 | Bangkok Digital Textile Print Expo 2025 | Bangkok Pack & Label Expo 2025” สุดยอดเทรดโชว์นวัตกรรมดิจิทัลพริ้นติ้งครบวงจร จัดเต็มแบบเข้มข้นตลอด 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 6-9 พฤศจิกายนนี้ ที่ฮอลล์ 6-7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี