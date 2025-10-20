ATLAS ชูจุดเด่น Growth Stock วางเป้าโตต่อเนื่อง

แอตลาส เอ็นเนอยี เปิดเทรดวันแรก 2.54 บาท ชูจุดเด่น Growth Stock ตอกย้ำศักยภาพ “หุ้นแห่งอนาคต” ด้วยโมเดลธุรกิจ Creative Energy Retail ที่แตกต่าง เน้นสร้างรายได้ประจำจากธุรกิจ LPG และสื่อโฆษณาเติบโตต่อเนื่องและโดดเด่น “สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์” ประกาศเป้าหมายเติบโตต่อเนื่อง ชูจุดแข็งกระแสเงินสดมั่นคง หนุนกำไรโตต่อเนื่องระยะยาว
หุ้น ATLAS หรือ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเทรดวันแรกที่ 2.54 บาท ลดลง 0.46 บาท หรือที่ 15.33% จากราคา IPO ที่กำหนดไว้หุ้นละ 3.00 บาท และปิดช่วงเช้าราคาหุ้น ATLAS อยู่ที่ 2.24 บาท
นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ ATLAS กล่าวว่าตอกย้ำความเชื่อมั่นจากนักลงทุนที่มองเห็นศักยภาพของบริษัทในฐานะ “Stock in The Future” หุ้นพลังงานที่มีโมเดลธุรกิจทันสมัย แตกต่างจากคู่แข่ง ด้วยแนวคิด “Creative Energy Retail” ที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการให้บริการพลังงานแบบครบวงจร ครอบคลุมการจัดจำหน่ายก๊าซ LPG ทั้งภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม และขนส่ง
ปัจจุบันบริษัทฯ ครองส่วนแบ่งตลาด (มาร์เก็ตแชร์) อันดับ 1 ในภาคขนส่ง (Auto LPG) 31.1% และภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมมีมาร์เก็ตแชร์ประมาณ 4% ควบคู่กับการต่อยอดธุรกิจสื่อโฆษณา “People Touch” จากฐานสถานีบริการมากกว่า 240 แห่งทั่วประเทศ สร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) และเพิ่มสัดส่วนกำไรที่มั่นคงให้บริษัท โดย ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2568 บริษัทฯ ครองส่วนแบ่งตลาด (มาร์เก็ตแชร์) LPG รวมทุก Sector อยู่อันดับ 4 ที่มีมาร์เก็ตแชร์ราว 11%
"เราพร้อมเดินหน้าขยายเครือข่ายธุรกิจ LPG และต่อยอดบริการใหม่ เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง”
นายอมร พิริยะแพทย์สม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจ แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนของ ATLAS ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการขยายธุรกิจอย่างมั่นคง ด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและแนวโน้มเติบโตสูง สอดคล้องกับภาพของหุ้น Growth Stock ที่มีรายได้เติบโตเฉลี่ยปีละกว่า 42% และ Recurring Income จากธุรกิจหลัก ทั้งจำหน่ายก๊าซและโฆษณา
โดยครึ่งปีแรกปี 2568 บริษัทฯมีรายได้ 5,935.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.12% และมีกำไรสุทธิ 155.70 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 14.4% สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม พร้อมกำไรสะสมกว่า 1,000 ล้านบาท ถือเป็นฐานทุนที่แข็งแรง รองรับการขยายตัวในระยะยาว
นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 1 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า ATLAS มีจุดแข็งด้านโครงสร้างธุรกิจแบบ COCO (Company Owned Company Operated) ทำให้บริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมคุณภาพบริการได้ทุกขั้นตอน และสร้าง “Power of Network” เชื่อมโยงกับ Ecosystem ของกลุ่ม PTG ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าอุตสาหกรรมทั่วไป (14–17% เทียบกับอุตสาหกรรมเฉลี่ย 3–5%)
นอกจากนี้ การต่อยอดสื่อโฆษณาจากสถานีบริการมากกว่า 240 แห่งทั่วประเทศ ยังสร้างรายได้มาร์จิ้นสูงกว่า 60% เสริมโอกาสเติบโตระยะยาวให้ ATLAS กลายเป็นหนึ่งในหุ้นพลังงานค้าปลีกที่มีโครงสร้างรายได้สมดุล ทั้งจากพลังงานและบริการเสริม