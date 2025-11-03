ATLAS เดินเครื่องหลังได้เงินไอพีโอ 1.2 พันลบ.

แอตลาส เอ็นเนอยี เดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานเต็มสูบ หลังได้รับเงินจากการระดมทุนกว่า 1,200 ล้านบาท ขณะที่ภาคขนส่งปัจจุบันครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่ง ลุยต่อยอดในกลุ่มธุรกิจหลักก๊าซ LPG ครบทุกด้าน ไปยังภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ผู้บริหาร"สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์" ประกาศตั้งเป้าขึ้นแท่นผู้นำตลาด LPG ของประเทศด้วยโมเดล “Creative Energy Retail” ตอกย้ำ ATLAS คือหุ้น Growth Stock แห่งพลังงานยุคใหม่
นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) เปิดเผยว่า ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปัจจุบันพร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจการจัดจำหน่ายก๊าซ LPG อย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมทั้งภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง โดยตั้งเป้าผลักดันให้ ATLAS ก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาด LPG ทุกด้านของประเทศในอนาคต สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนกว่า 1,200 ล้านบาท เตรียมนำไปใช้ในการขยายธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตใน 5 ด้านหลัก ได้แก่ 1.ภาคครัวเรือน ลงทุนในสัดส่วนประมาณ 20–25% ซึ่งเป็นการขยายกำลังการจัดจำหน่าย โดยเพิ่มจำนวน โรงบรรจุก๊าซหุงต้มจาก 6 แห่ง ในครึ่งแรก 2568 เป็น 12 แห่ง ภายในสิ้นปี 2569 พร้อมขยายร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มของบริษัทฯ จาก 403 แห่งในครึ่งปีแรก 2568 เป็น 596 แห่ง ภายในสิ้นปี 2569 เพื่อครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศ
2.ภาคขนส่ง ลงทุนในสัดส่วนประมาณ 25 – 30 % มุ่งขยายเครือข่าย สถานีบริการก๊าซ LPG เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ สอดคล้องกับการรองรับการเติบโตของธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG ในภาคขนส่งในอนาคต พร้อมเดินหน้าโครงการ “PT Auto Transform” เพื่อเพิ่มจานวนผู้ใช้รถยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง 3.ภาคอุตสาหกรรม ลงทุนในสัดส่วนประมาณ 1% เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้ามาใช้ก๊าซ LPG จากบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ประจำ (Recurring income) ให้แก่บริษัทในระยะยาว 4.ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การขยายคลังก๊าซ โดยลงทุนประมาณ 30% เพื่อเสริมความครบวงจรของธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG และส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจหลักให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และ 5.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน อีกประมาณ 20% เพื่อเสริมสภาพคล่องและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท โดยคาดว่าจะเริ่มเห็นในช่วงปลายปีนี้ถึงปี 2569
"การลงทุนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดัน ATLAS ให้ขึ้นสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจพลังงาน LPG ของประเทศ โดยตั้งเป้าเพิ่มส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมจากระดับปัจจุบันอันดับที่ 4 ให้เติบโตขึ้นเป็นอันดับต้นๆ ของตลาด ขณะที่ในภาคขนส่ง (Auto LPG) ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2568 บริษัทครอง ส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่ง 31.1% นอกจากนี้ ยังเดินหน้าต่อยอดธุรกิจสื่อโฆษณา “People Touch” จากฐานสถานีบริการ LPG กว่า 240 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสร้างรายได้เสริมและเพิ่มศักยภาพการเติบโตในอนาคตอีกด้วย"
นอกเหนือจากการขยายการลงทุน บริษัทฯมุ่งสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยโมเดลธุรกิจ Creative Energy Retail ที่แตกต่าง เน้นสร้างรายได้ประจำจากธุรกิจ LPG และต่อยอดสู่ธุรกิจสื่อโฆษณาที่มีอัตราการเติบโตสูง ซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตของบริษัทฯ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น โดยปี 2568 นี้ได้วางเป้าหมายผลการดำเนินงานปีนี้เติบโต สอดคล้องกับภาพของหุ้นเติบโต (Growth Stock) โดยที่ผ่านมา (ปี 2565 – 2567 ) บริษัทฯ มีรายได้เติบโตเฉลี่ยปีละกว่า 42% และมีรายได้ประจำ (Recurring Income) จากธุรกิจหลัก ทั้งจำหน่ายก๊าซ และโฆษณา
อนึ่ง ในงวดครึ่งแรกของปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้ 5,935.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.12% และมีกำไรสุทธิ 155.70 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 14.4% สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม พร้อมทั้งยังมีกำไรสะสม สะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและฐานทุนที่แข็งแรง สามารถรองรับการขยายตัวได้อย่างมั่นคงและโดดเด่นในอนาคต