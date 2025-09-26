YUEDPAO ชี้แจงปมรายได้พันล้าน แต่กำไรเหลือเพียง 1 ล้านบาท ย้ำ "กำไรน้อยแต่เพื่อนเยอะ"

YUEDPAO แจงแล้ว! หลังโซเชียลฮือฮา งบการเงินปี 67 รายได้ทะลุพันล้าน แต่กำไรเหลือแค่ล้านเดียว เผยเหตุผลที่ยอม "เกือบขาดทุน" เพราะทุ่มหนักด้านการตลาดและยืนหยัดไม่ขึ้นราคาสินค้า ขอเลือก "กำไรน้อย แต่เพื่อนเยอะ"
จากประเด็นร้อนในโลกโซเชียล กรณีแบรนด์เสื้อยืดชื่อดัง "YUEDPAO" (ยืดเปล่า) เปิดเผยผลประกอบการปี 2567 มีรายได้รวมสูงถึง 1,183 ล้านบาท แต่กลับมีกำไรสุทธิเพียง 1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.085% ของรายได้รวม ทำให้เกิดคำถามและข้อสงสัยจากผู้บริโภคจำนวนมากถึงโมเดลธุรกิจของแบรนด์
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 25 ก.ย. เพจ “Yuedpao – ยืดเปล่า ยืดแต่ไม่ย้วย” ได้ออกจดหมายชี้แจงถึงกระแสดังกล่าวอย่างละเอียด โดยยอมรับว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเรื่องจริง พร้อมอธิบายถึงเบื้องหลังการตัดสินใจทางธุรกิจที่นำมาสู่ตัวเลขกำไรดังกล่าว
ในจดหมายระบุว่า ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้ขึ้นราคาสินค้า ทางแบรนด์กลับตัดสินใจยืนหยัดในนโยบาย "ไม่ขึ้นราคา" และในบางรายการสินค้ายังมีการปรับราคาลงอีกด้วย
YUEDPAO ให้เหตุผลว่า บริษัทได้นำงบประมาณจำนวนมากไปลงทุนกับการทำกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และสนับสนุนวงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อโฆษณานอกบ้าน (Out of Home Media) การจ้างพรีเซนเตอร์ การทำโฆษณาบนป้ายบิลบอร์ดและรถโดยสารประจำทาง รวมถึงการเป็นผู้สนับสนุนเทศกาลดนตรีและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ (Charity) เพื่อเปิดโอกาสและสร้างเวทีให้กับคนรุ่นใหม่
"เราลองทำอะไรใหม่ ๆ เยอะมาก...อยากสนับสนุนสปอน Festival ต่าง ๆ รันวงการ คอลแลป Charity ต่าง ๆ ให้น้อง ๆ ได้มีเวที ได้มีโอกาส เหมือนที่เราเคยได้มา ลองแกว่งไปหน่อยจนเกือบขาดทุน"
ส่วนหนึ่งของจดหมายระบุ แบรนด์ย้ำว่า ความภูมิใจของทีมงานคือการอดทนต่อสิ่งเร้าและยึดมั่นในคุณค่าและจิตวิญญาณของการทำสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า โดยเป้าหมายหลักคือการ "ขายเอาเพื่อน" เพื่อประกาศคุณภาพของสินค้าแบรนด์ไทยให้เป็นที่ประจักษ์ และทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่าย
"เรามีความเชื่อแบบบ้า ๆ บอ ๆ ของเราว่า ถ้าเราทำของดี ขายเยอะ มีเพื่อนเยอะ จนถึงจุดหนึ่งที่ปริมาณเยอะแล้ว เราจะมีสิ่งที่เรียกว่า Economy of Scale แต่ตอนนี้เราขอภูมิใจใน Economy of Friend ไปก่อน เพราะเราก็ได้เพื่อนเยอะจริง ๆ"
YUEDPAO ปิดท้ายจดหมายด้วยการขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด และแสดงความหวังว่า การตัดสินใจดำเนินธุรกิจในแนวทางนี้ แม้จะถูกมองว่าเป็น "เด็กโง่ บวกเลขไม่เก่ง" แต่จะสามารถพาแบรนด์ไทยไปสู่ระดับโลกได้ในสักวันหนึ่ง
การชี้แจงครั้งนี้ของ YUEDPAO ได้รับเสียงตอบรับที่หลากหลายจากชาวเน็ต โดยส่วนหนึ่งแสดงความชื่นชมในวิสัยทัศน์และอุดมการณ์ของแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าและสังคมมากกว่ากำไรระยะสั้น ขณะที่อีกส่วนหนึ่งยังคงตั้งคำถามถึงความยั่งยืนของโมเดลธุรกิจในระยะยาว