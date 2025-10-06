สื่อนอกบ้านเด้งรับดีมานด์ขาขึ้น “แกรนด์ฯ” ผนึกพันธมิตรจัด 3 งานใหญ่

ผู้จัดการรายวัน 360 - สื่อนอกบ้านเด้งรับดีมานด์ขาขึ้น “แกรนด์ มาสเตอร์ เอ็กซิบิชั่น” จับมือพันธมิตร จัด 3 สุดยอดเทรดโชว์แห่งปี! “Bangkok Ad & Sign Expo 2025 | Digital Textile Print Expo 2025 | Pack & Label Expo 2025” ชูคอนเซปต์ “ECO Friendly” ยกทัพนวัตกรรมงานพิมพ์ ป้าย โฆษณา และบรรจุภัณฑ์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการงานพิมพ์มืออาชีพ พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอปและเสวนาจากกูรูตัวจริง และราคาโปรโมชันดีที่สุดของปี 6-9 พฤศจิกายน 2568 ณ ฮอลล์ 6-7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นายเกษม ดุษฎีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ มาสเตอร์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด ผู้จัดงานแสดงเทคโนโลยีการผลิตสื่อโฆษณานอกบ้านและงานป้าย เปิดเผยว่า ข้อมูลจาก MI Group ระบุว่าธุรกิจสื่อนอกบ้าน (Out of Home Media) ในประเทศไทยเติบโตต่อเนื่อง โดยปี 2567 มีมูลค่า 13,877 ล้านบาท ขณะที่ช่วงครึ่งแรกของปี 2568 (มกราคม-มิถุนายน) มีมูลค่า 7,041 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าสิ้นปีนี้จะมีมูลค่ารวม 15,000 ล้านบาท จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น
ขณะเดียวกัน การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นเม็ดเงินโฆษณา โดยเฉพาะในหมวดสื่อนอกบ้านที่กระจายได้ครอบคลุมทั้งเขตเมือง ชุมชน และพื้นที่เลือกตั้ง ผ่านบิลบอร์ดริมถนน ขนส่งสาธารณะ และสถานีรถไฟฟ้า เมื่อผสานกับเทคโนโลยีจอดิจิทัลที่สามารถปรับข้อความได้ตามช่วงเวลา ส่งผลให้สื่อนอกบ้านกลายเป็นเครื่องมือสำคัญของการสื่อสารยุคใหม่ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจจากแนวโน้มการเติบโตของสื่อโฆษณานอกบ้าน แกรนด์ มาสเตอร์ เอ็กซิบิชั่น ได้ร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) จัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีสุดยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “ECO Friendly” มุ่งนำเสนอเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยรวม 3 งานเทรดโชว์ชั้นนำไว้ในงานเดียว ได้แก่ Bangkok Ad & Sign Expo 2025: งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตป้ายและสื่อนอกบ้าน, Bangkok Digital Textile Print Expo 2025: งานแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิทัลบนเสื้อผ้า ชุดกีฬา และสิ่งทอ และ Bangkok Pack & Label Expo 2025: งานแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2568 ณ ฮอลล์ 6-7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี บนพื้นที่จัดแสดง 10,000 ตารางเมตร อัดแน่นด้วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากผู้แทนจำหน่ายชั้นนำกว่า 80 บริษัท ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอปและเวทีเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่ออัปเดตเทรนด์ เสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายและจับคู่ทางธุรกิจ
“จากความสำเร็จของการจัดงานปีที่ผ่านมาที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าชมงานกว่า 5,000 คน จาก 35 ประเทศ ปีนี้เราได้ยกระดับการจัดงานทั้ง 3 งาน ให้เป็นเวทีสำคัญในการพบปะเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการในธุรกิจสื่อนอกบ้าน งานผลิตป้าย ธุรกิจการพิมพ์ลายผ้า ธุรกิจสกรีนเสื้อผ้าชุดกีฬา ธุรกิจพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าเข้าร่วมชมงาน คาดว่าปีนี้จะมีผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 5,000 คน เกิดการซื้อขายตลอด 4 วัน รวมกว่า 1,000 ล้านบาท และที่สำคัญคือ ยังมีโอกาสต่อยอดการเจรจาธุรกิจและการสั่งซื้อสินค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายได้อย่างต่อเนื่อง” นายเกษม กล่าว
ว่าที่ร้อยตรีกิตติชัย วิธานธำรง นายกสมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) กล่าวว่า ภายในงานครั้งนี้ TABDA ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความรู้ เพิ่มขีดความสามารถ และสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการร้านป้ายไทย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ TABDA Activity Zone – พื้นที่แลกเปลี่ยนเทคนิคจากมืออาชีพ พร้อมโชว์เคสผลงานของนักศึกษาเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ส่งผลงานเข้าประกวด Sign & Archway Design Contest 2025 และการสาธิตเทคนิคการทำป้ายตัวอักษรหลากหลายรูปแบบจากร้านป้ายทั่วประเทศ รวมถึง TABDA Clinic – บริการให้คำปรึกษาด้านงานป้ายและระบบอิงค์เจ็ทโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมร่วมเวทีเสวนา Special Talk ในหัวข้อ “ร้านป้ายเข้มแข็งต้องทำอย่างไร” และจัดเวิร์กชอปการ Wrap สติกเกอร์, การขึ้นรูป 3D อลูมิเนียมคอมโพสิต ด้วยโปรแกรม SketchUp และ Blender รวมทั้งเทคนิค LED DIY โปรแกรมไฟกระพริบ 1-120 สเต็ป
นายยศธน กิจกุศล นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) กล่าวว่า ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มจำเป็นต้องเร่งปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประหยัดเวลา ลดต้นทุน และสามารถพิมพ์ลวดลายลงบนผ้าได้หลากหลายประเภท รวมทั้งต้องเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะช่วยยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค โดยในงาน Bangkok Ad & Sign Expo 2025 ที่จัดพร้อมกันกับ Digital Textile Print Expo 2025 และ Pack & Label Expo 2025” จะเป็นโอกาสสำคัญที่สมาชิก TGMA จะได้สัมผัสนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มเติมองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือใหม่ ๆ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
สำหรับ Bangkok Ad & Sign Expo 2025, Bangkok Digital Textile Print Expo 2025 และ Bangkok Pack & Label Expo 2025 นับเป็นมหกรรมเทรดโชว์นวัตกรรมการพิมพ์ดิจิทัลระดับนานาชาติ ที่รวบรวมเทคโนโลยีล้ำสมัยในธุรกิจสื่อโฆษณา ป้ายดิจิทัล งานพิมพ์สติกเกอร์สำหรับรถยนต์และอาคารสูง งานพิมพ์แฟชั่น เสื้อผ้า ชุดกีฬา ตลอดจนงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าจากผู้ผลิตทั่วโลก พร้อมกิจกรรมไฮไลต์น่าสนใจมากมาย
• พื้นที่จัดแสดง 10,000 ตารางเมตร – สัมผัสนวัตกรรมการพิมพ์ดิจิทัลของธุรกิจผลิตป้ายและสื่อโฆษณา งานพิมพ์แฟชั่นและเสื้อผ้า ชุดกีฬา งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า
• ไอเดียสุดสร้างสรรค์ – นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพิมพ์ครบวงจรจาก 80 บริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
• โปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปี – จากบริษัทผู้แทนจำหน่ายชั้นนำของเมืองไทย
• เวทีเสวนาและเวิร์กชอปซีรีส์เข้มข้น – อัปสกิล อัปเลเวล ต่อยอดทางธุรกิจ โดยกูรูตัวจริงของวงการ พร้อมโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจ เจรจาจับคู่ และขยายฐานลูกค้า
นับถอยหลังสู่เทรดโชว์นวัตกรรมการพิมพ์ดิจิทัลแห่งปี! “Bangkok Ad & Sign Expo 2025 | Bangkok Digital Textile Print Expo 2025 | Bangkok Pack & Label Expo 2025” วันที่ 6-9 พฤศจิกายนนี้ ที่ฮอลล์ 6-7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี