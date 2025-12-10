xs
Counterpain ผุดแคมเปญ “PROUD TO PAIN” ตอกย้ำแบรนด์เข้าถึงวัยทำงานรุ่นใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



แบรนด์ Counterpain ย้ำถึงความสำเร็จในกลยุทธ์แบรนด์แคมเปญตลอดปี 2568 ตอกย้ำการเข้าใจคนทำงานรุ่นใหม่ ภายใต้คอนเซปต์“PROUDTOPAIN ทุกความปวดคือความภูมิใจ” ถ่ายทอดสู่ความตั้งใจของคนทำงานด้วยมุมมองใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์และสื่อนอกบ้านอย่าง DOOH


ผลิตภัณฑ์เคาน์เตอร์เพน พลาสเตอร์ พลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ที่เข้าใจชีวิตที่รีบเร่งในแต่ละวัน เพื่อให้คนได้ใช้ชีวิตที่มีหลายบทบาทในวันเดียว แคมเปญ #PROUDTOPAIN ทุกความปวดคือความภูมิใจ ความปวดไม่ได้เป็นจุดอ่อน แต่เป็นอีกขั้นของความพยายามและความภูมิใจ เพื่อให้ทุกคนมองเห็นความภูมิใจที่ซ่อนอยู่ในทุกอาการปวดล้า ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และผลิตภัณฑ์ CounterpainPlaster จะเป็นคู่หูที่ช่วยให้คนทำงานยุคนี้ก้าวต่อไปได้โดยไม่ต้องหยุดวิ่งตามความสำเร็จของตัวเอง 


เพื่อตอกย้ำพลังในมุมมองใหม่นี้ แบรนด์ Counterpain เปิดตัวแคมเปญ “PROUD TO PAIN – ทุกความปวดคือความภูมิใจ” ถ่ายทอดพลังของคนยุคใหม่ที่พร้อมลุย พร้อมเจ็บ พร้อมปวด เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ใหญ่กว่าเดิม ผ่านผลิตภัณฑ์ Counterpain Plaster พลาสเตอร์บรรเทาปวด ที่ช่วยให้คนรุ่นใหม่สามารถทุ่มเทได้ทุกงานและทุกเรื่องราว เพื่อสร้างความภูมิใจในชีวิต ความปวดจึงกลายเป็น “รอยประทับของความตั้งใจ” ซึ่ง Counterpain Plaster พลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ มี 2 สูตรให้เลือก ‘สูตรร้อน’ และ ‘สูตรเย็น’ นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น


เรื่องราวของแคมเปญ “PROUDTOPAIN” สะท้อนถึงคนเมืองได้อย่างทรงพลัง หนึ่งในไฮไลต์หลักของแคมเปญ คือการขยายเรื่องราวผ่านสื่อดิจิทัลกลางแจ้ง (DOOH) และสื่อในระบบรถไฟฟ้า MRT ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อให้เข้าถึงคนทำงานที่ต้องเดินทางทุกวันในชั่วโมงเร่งด่วน แบรนด์ Counterpain จึงปล่อยสื่อประชาสัมพันธ์ชุดพิเศษบน DOOH พร้อมจอในย่านใจกลางกรุงเทพฯ และสถานี MRT รวมไปถึงสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างการปวดกล้ามเนื้อวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่แข็งแรงกว่า ผ่านเรื่องราวหลายๆมุมที่ Counterpain พร้อมซัพพอร์ตและเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับ คนวัยทำงานยุคใหม่—คนที่ไม่เคยหยุดวิ่งไล่ความฝันแม้เมื่อยล้าเพียงใดก็ตาม เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตเร่งรีบและต้องเผชิญกับความปวดทุกวัน โดยใช้ Quote ต่าง ๆ ที่ทำให้คนเห็นแล้วรู้สึกตรงใจ ผ่านการถ่ายทอดคำต่าง ๆ เช่น “อย่าหยุดถ้ายังไม่สุดทาง”, “ปวดกล้ามเนื้อวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ไปได้ไกลกว่า”, “จะเมื่อยจะล้าก็พร้อมไฟท์”


การเลือกใช้ DOOH ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการลงสื่อ แต่เป็น “งานเชิงกลยุทธ์ของแบรนด์ เคาน์เตอร์เพน” ที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน คือการให้เสียงของคนรุ่นใหม่ดังขึ้นในพื้นที่สาธารณะ ผ่านดีไซน์และสัมผัสทางภาพที่โดดเด่นอย่างตั้งใจ และยังสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์อีกมากมาย เพื่อเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างกว้างขึ้น และเข้าใจกลุ่มลูกค้าได้ชัดเจนขึ้น.
