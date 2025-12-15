หุ้นปิดพุ่ง 19.30 จุดสวนทางตลาดเอเชีย รับแรงซื้อหุ้นใหญ่หลังเคาะวันเลือกตั้งชัดเจน 8 ก.พ.69

SET ปิดวันนี้ที่ 1,273.40 จุด เพิ่มขึ้น 19.30 จุด (+1.54%) มูลค่าซื้อขาย 33,093.33 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยทำจุดสูงสุด 1,273.40 จุด ทำจุดต่ำสุด 1,248.07 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 306 หลักทรัพย์ ลดลง 139 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 198 หลักทรัพย์
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ดีดขึ้นแรงสวนทางตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่ โดยคาดได้รับปัจจัยหนุนจากการเมืองมีความชัดเจนของวันเลือกตั้ง 8 ก.พ.69 เป็น Sentiment บวกให้กับตลาดหุ้นบ้านเรา
ขณะที่มีแรงซื้อเข้ามามากในหุ้นขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ AOT DELTA PTT เป็นแรงหนุนหลักของดัชนี และค่าเงินบาทยังมีทิศทางแข็งค่าต่อเนื่องในรอบ 4 ปี ทำให้หนุนต่อกระแสเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติ (Fund Flow) ไหลเข้า แม้ว่าวันนี้มูลค่าการซื้อขายยังไม่สูงมากนัก
แนวโน้มตลาดพรุ่งนี้คาดแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบระหว่างรอติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันพุธที่ 17 ธ.ค.นี้ โดยให้แนวต้าน 1,285 จุด แนวรับ 1,260 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,766.18 ล้านบาท ปิดที่ 191.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,452.84 ล้านบาท ปิดที่ 186.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 2,401.83 ล้านบาท ปิดที่ 53.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 1,337.44 ล้านบาท ปิดที่ 20.10 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,321.01 ล้านบาท ปิดที่ 310.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท