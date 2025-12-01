หุ้นปิดพุ่ง 19.88 จุด ทะยานรับข่าวดีสงขลาฟื้น-เงินบาทแข็งดึงดูดต่างชาติไล่ซื้อหุ้นบิ๊กแคป

SET ปิดวันนี้ที่ 1,276.57 จุด เพิ่มขึ้น 19.88 จุด (+1.58%) มูลค่าซื้อขาย 36,422.92 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวขึ้น โดยทำจุดสูงสุด 1,278.63 จุด ทำจุดต่ำสุด 1,257.22 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 297 หลักทรัพย์ ลดลง 154 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 201 หลักทรัพย์
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งคาดว่าจะมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลาและภาคใต้ตอนล่างคลี่คลายลง และรัฐบาลมีการเร่งออกมาตรการฟื้นฟูออกมา เป็นปัจจัยหนุนต่อเศรษฐกิจในประเทศ และบรรยากาศลงทุน
ขณะเดียวกัน เงินบาทแข็งค่าขึ้นค่อนข้างมาก ทำให้มีแรงซื้อจากต่างชาติเข้ามา โดยเฉพาะหุ้ขนาดใหญ่ที่ปรับตัวขึ้นมาเป็นแรงหนุนดัชนี อีกทั้งวันนี้ตลาดหุ้นไทยยังปรับขึ้นตามตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่ที่ปิดบวกกันเกือบถ้วนหน้า
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ ติดตามการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐที่จะทยอยออกมาเพื่อประเมินทิศทางการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ โดยให้แนวต้าน 1,280 จุด แนวรับ 1,260 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,975.60 ล้านบาท ปิดที่ 31.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,120.57 ล้านบาท ปิดที่ 11.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,885.62 ล้านบาท ปิดที่ 189.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,527.03 ล้านบาท ปิดที่ 313.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,508.47 ล้านบาท ปิดที่ 207.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.00 บาท