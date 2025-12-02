หุ้นพลิกกลับมาปิดบวก 1.01 จุดวอลุ่มยังบาง Fund Flow ต่างชาติดันกลุ่มแบงก์-ท่องเที่ยวฟื้น

SET ปิดวันนี้ที่ 1,277.58 จุด เพิ่มขึ้น 1.01 จุด (+0.08%) มูลค่าซื้อขาย 32,540.19 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีพลิกกลับมาเป็นบวกช่วงท้ายภาคบ่ายหลังแกว่งลบมาเกือบทั้งวัน โดยทำจุดสูงสุด 1,279.35 จุด ทำจุดต่ำสุด 1,267.64 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 201 หลักทรัพย์ ลดลง 234 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 216 หลักทรัพย์
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้สามารถประคองตัวและพลิกกลับขึ้นมาปิดบวกได้ในช่วงท้ายตลาดภาคบ่ายหลังจากพักตัวลงไปเกือบทั้งวัน แต่มูลค่าซื้อขายยังค่อนข้างเบาบาง โดยคาดว่าจะมาจากทิศทางของกระแสเงิน (Fund Flow) ต่างชาติไหลเข้าต่อเนื่อง
โดยที่หุ้นที่หนุนดัชนีวันนี้และเป็นหุ้นที่ได้รับประโยชน์จาก Fund Flow ไหลเข้ามาต่อเนื่อง คือ กลุ่มแบงก์ รวมทั้งหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาคท่องเที่ยว แม้ว่ายังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนเพิ่มเติม ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียวันนี้เคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ โดยให้แนวต้าน 1,285 จุด และแนวรับ 1,265 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
BBL มูลค่าการซื้อขาย 2,375.63 ล้านบาท ปิดที่ 162.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,206.99 ล้านบาท ปิดที่ 190.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,840.22 ล้านบาท ปิดที่ 28.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,562,31 ล้านบาท ปิดที่ 31.25 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 906.89 ล้านบาท ปิดที่ 206.00 บาท ลดลง 1.00 บาท