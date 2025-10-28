หุ้นปิดเช้าลบ 8 จุด รับแรงขายกลุ่ม Domestic Play-DELTA กดดัน บ่ายเก็งไซด์เวย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,315.52 จุด ลดลง 8.00 จุด (-0.60%) มูลค่าซื้อขายราว 24,188 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุด 1,331.69 จุด และต่ำสุด 1,311.41 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ และรักษาการหัวหน้าสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปรับตัวลงมารับแรงขายหุ้นขนาดใหญ่กดดัน โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มอิงการบริโภคในประเทศ จากความกังวลกิจกรรมทางเศรษฐกิจช่วงปลายปีอาจต้องชะลอหรือเลื่อนออกไป
ขณะเดียวกันหุ้น DELTA ที่ดีดตัวขึ้นมาเป็นแรงหนุนดัชนีเมื่อวานนี้ วันนี้พลิกถูกเทขายทำกำไรออกมา ทำให้ขาดแรงหนุนภาพรวมตลาด
ส่วนปัจจัยต่างประเทศยังไม่มีประเด็นใหม่ เพราะยังรอการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน รวมถึงการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในคืนวันพรุ่งนี้ ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียช่วงเช้าที่ผ่านมาเคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งไซด์เวย์ ให้แนวต้าน 1,320-1,325 จุด แนวรับ 1,305-1,310 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,792.01 ล้านบาท ปิดที่ 306.00 บาท ลดลง 4.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,486.81 ล้านบาท ปิดที่ 222.00 บาท ลดลง 3.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,193.84 ล้านบาท ปิดที่ 180.00 บาท ลดลง 0.50 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 1,085.07 ล้านบาท ปิดที่ 159.00 บาท ลดลง 0.50 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 1,076.63 ล้านบาท ปิดที่ 46.50 บาท ลดลง 0.25 บาท