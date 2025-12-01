หุ้นแกว่งไซด์เวย์ไร้ปัจจัยใหม่ เกาะติดตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ-จีนสัปดาห์นี้

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ โดยที่ยังไม่มีปัจจัยใหม่ ซึ่งในสัปดาห์นี้ตลาดยังรอการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะทยอยออกมามากขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางการพิจารณาดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่จะออกมาในสัปดาห์นี้ด้วยเช่นกัน
ขณะที่ปัจจัยในประเทศอาจจะยังต้องรอติดตามปัจจัยการเมืองในประเทศว่าจะมีประเด็นต่อตลาดหุ้นอย่างไรบ้าง ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้เปิดมาเคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
โดยให้แนวต้าน 1,265 จุด แนวรับ 1,250 จุด