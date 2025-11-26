หุ้นปรับขึ้นต่อ หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐต่ำหนุนเฟดลดดอกเบี้ยใน ธ.ค.

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อจากความคาดหวังของตลาดที่เริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนธ.ค.ที่จะถึงนี้ หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่รายงานออกมาทั้งตัวเลขยอดค้าปลีก และตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน ออกมาชะลอตัวลง โดยปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield) สหรัฐ 10 ปี มีการปรับตัวลงมาที่ระดับ 4% ซึ่งต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ทำให้เป็นปัจบัยหนุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
โดยให้แนวต้าน 1,280-1,285 จุด แนวรับ 1,260 จุด