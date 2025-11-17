หุ้นผันผวน รับแรงหนุน DELTA-กลุ่มพลังงาน แต่ประเด็นการค้า-การเมืองฉุดตลาด

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีผันผวน โดย Sentiment ตลาดหุ้นโลกเริ่มมีแรงซื้อคืน โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี เป็นผลดีต่อหุ้น DELTA ที่อาจมีแรงซื้อคืนได้ รวมถึงกลุ่มพลังงาน ที่ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นมาในช่วงวันศุกร์ หลังท่าเรือรัสเซียถูกโจมตี ทำให้มีความกังวลด้านอุปทานน้ำมันอาจติดขัด
อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยถูกดดันจากประเด็นการค้า หลังสหรัฐฯ ระงับการเจรจาการค้าจากปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา อาจทำให้ตลาดมีความกังวลต่อเศรษฐกิจ รวมทั้งความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เริ่มมากขึ้น หากมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งอาจทำให้รัฐบาลอายุสั้นกว่าที่ควรจะเป็น
ในทางเทคนิค SET Index ปรับตัวลงหลุดแนวรับสำคัญต่อเนื่อง โดยวันนี้ให้กรอบแนวรับ 1,260 จุด แนวรับถัดไป 1,230 จุด และแนวต้าน 1,280-1,300 จุด