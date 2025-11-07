หุ้นปิดเช้าลบ 1.36จุด แกว่งในกรอบจำกัดแต่ดีกว่าภูมิภาค ตลาดไร้ปัจจัยใหม่หนุน หันเล่นรายตัว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,311.95 จุด ลดลง 1.36 จุด (-0.10%) มูลค่าซื้อขายราว 15,585 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งตัวแคบในแดนลบ โดยแตะจุดสูงสุด 1,314.63 จุด และต่ำสุด 1,306.11 จุด
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช้านี้ แกว่งตัวในกรอบจำกัด ซึ่งดีกว่าตลาดภูมิภาคที่ปรับตัวลงตามตลาดหุ้นสหรัฐที่กังวลฟองสบู่ AI จากมูลค่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ทำให้กลุ่มเทคโนโลยีพักฐาน แต่สำหรับหุ้นไทยไม่มีหุ้นเทค จึงไม่ค่อยตอบรับกับประเด็นนี้ ขณะที่ตัวเลขแรงงานสหรัฐชะลอตัวมาสักระยะหนึ่ง โดยแรงงานสหรัฐมีการปรับโครงสร้างจากการใช้ AI มากขึ้นในภาคธุรกิจ
อย่างไรก็ดี ในวันนี้ไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนตลาด นักลงทุนสนใจติดตามผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 3/68 และเล่นเห็นรายตัว ทำให้ดัชนี SET แกว่งตัวออกด้านข้าง ไม่ขึ้นไม่ลง
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายคาดว่าจะเคลื่อนไหวคล้ายช่วงเช้า โดยให้กรอบแนวรับ 1,305, 1,300 จุด แนวต้านที่ 1,313, 1,320 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 1,020.73 ล้านบาท ปิดที่ 18.50 บาท ลดลง 0.10 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 813.77 ล้านบาท ปิดที่ 11.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 772.02 ล้านบาท ปิดที่ 155.50 บาท ลดลง 1.50 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 696.95 ล้านบาท ปิดที่ 130.50 บาท ลดลง 2.00 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 670.59 ล้านบาท ปิดที่ 41.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท