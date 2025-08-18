หุ้นปิดร่วง 17.11 จุดรับแรงขายกระหน่ำ THAI-AOT กังวลการเมือง จับตา 2 คดีชินวัตร

SET ปิดวันนี้ที่ 1,242.31 จุด ลดลง 17.11 จุด (-1.36%) มูลค่าซื้อขาย 39,299.17 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวลดลง โดยดัชนีทำจุดต่ำสุด 1,242.31 จุด ทำจุดสูงสุดที่ 1,260.23 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 190 หลักทรัพย์ ลดลง 310 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 148 หลักทรัพย์
นายภูวดล ภูสอดเงิน ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้มีแรงขายต่อเนื่อง โดยเฉพาะ THAI AOT ที่มีแรงขายทำกำไร เช่นเดียวกับกลุ่มธนาคารที่เริ่มมีแรงขายออกมา ขณะที่แรงซื้อเริ่มไหลเข้ากลุ่มที่ก่อนหน้าที่ปรับตัวลงมามาก อาทิ SCC SCGP และกลุ่มโรงแรม
โดยหลังจากการประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนครบ ระยะถัดไปประเด็นการเมืองจะอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากขึ้น ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปซึ่งจะมีการพิจารณาคดีของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายทักษิณ ชินวิตร อดีตนายกรัฐมนตรี
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดดัชนีแกว่งพักฐาน โดยนักลงทุน Selective หุ้นรายตัวที่มีโมเมนตัมกำไรฟื้น รวมทั้งหุ้นที่ราคายังอยู่ในโซนล่าง โดยให้กรอบแนวรับ 1,220 จุด และแนวต้าน 1,260 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
THAI มูลค่าการซื้อขาย 3,788.77 ล้านบาท ปิดที่ 14.30 บาท ลดลง 2.20 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 3,249.26 ล้านบาท ปิดที่ 32.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,515.70 ล้านบาท ปิดที่ 294.00 บาท ลดลง 4.00 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 1,460.42 ล้านบาท ปิดที่ 45.25 บาท ลดลง 0.75 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 1,301.92 ล้านบาท ปิดที่ 113.00 บาท ลดลง 3.00 บาท