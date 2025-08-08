หุ้นปิดลบ 6.08 จุดรับแรงขายทำกำไร-Fund Flow ชะลอ-รอลุ้นผล กนง.สัปดาห์หน้า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดวันนี้ที่ 1,259.07 จุด ลดลง 6.08 จุด (-0.48%) มูลค่าซื้อขาย 51,232.32 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีแกว่งในแดนลบทั้งวันเป็นส่วนใหญ่ โดยทำระดับสูงสุด 1,266.01 จุด และต่ำสุด 1,253.24 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 215 หลักทรัพย์ ลดลง 245 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 188 หลักทรัพย์
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงใกล้เคียงกับภูมิภาค โดยกระแสเงินทุนต่างชาติที่เป็นแรงหนุนสำคัญนั้นก็เริ่มชะลอตัว หลัง valuation หุ้นไทยแพงขึ้น ทำให้มีการขายทำกำไรออกมาบ้าง โดยตลาดได้รับรู้ข่าวดีไปหมดแล้ว เช่น เรื่องการเจรจาการค้าสหรัฐฯ ที่ภาพรวมน่าจะชัดเจนพอสมควร จึงขาดแรงขับเคลื่อนใหม่ ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานในบ้านยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งเศรษฐกิจที่คาดว่าจะชะลอตัว ทั้งในปีนี้และปีหน้า และผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 2/68 ที่ออกมาไม่ค่อยดี โดยเฉพาะในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ท่องเที่ยว และบริโภคภายใน สะท้อนถึงกำลังซื้อที่ลดลงชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์หน้าอาจจะยังพอมีลุ้นว่ากระแสเงินต่างชาติจะไหลกลับมาในระยะสั้น จากการเก็งผลประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 13 ส.ค. นี้ ซึ่งเราคาดว่าจะมีมติปรับลดดอกเบี้ย เนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อไทยที่ดีกว่าคาด และสภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดี
ดังนั้น แนวโน้มสัปดาห์หน้า หลังวันหยุดยาว จึงแนะนำให้ติดตามผลประชุมกนง. รวมถึงการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ และบริษัทจดทะเบียนที่เหลือประกาศงบการเงินไตรมาส 2/68 ซึ่งจะเสร็จสิ้นในวันที่ 16 ส.ค. โดยให้แนวต้าน 1,280 จุด และแนวรับ 1,200 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
THAI มูลค่าการซื้อขาย 5,521.75 ล้านบาท ปิดที่ 14.70 บาท เพิ่มขึ้น 1.30 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 2,569.83 ล้านบาท ปิดที่ 24.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.60 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,235.69 ล้านบาท ปิดที่ 168.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,169.04 ล้านบาท ปิดที่ 297.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 2,067.53 ล้านบาท ปิดที่ 46.25 บาท ลดลง 1.25 บาท