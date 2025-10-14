หุ้นอ่อนตัวตามต่างประเทศ จับตางบ บจ.ทั้งใน-ต่างประเทศ

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีอ่อนตัว แม้เมื่อวันจันทร์ที่ตลาดหุ้นไทยปิดทำการ ตลาดหุ้นโลกรีบาวด์จากวันศุกร์ที่ปรับตัวลงแรง หลังนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนในอัตรา 100% แต่วานนี้ดัชนีรีบาวด์ขึ้นมาหลังนายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เปิดเผยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ยังคงมีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน สิ้นเดือนนี้
อย่างไรก็ตาม 3 วันที่ตลาดหุ้นไทยหยุดทำการ ตลาดหุ้นโลกยังปรับตัวลงอยู่ จึงมองว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยเช้านี้มีโอกาสปรับตัวลงต่อ สะท้อนจากสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก นักลงทุนอยู่ในโหมด risk off หลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยราคาทองคำยังทำ All time high
ขณะที่สัปดาห์นี้ติดตามการทยอยประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนทั้งในไทยและในต่างประเทศ รวมทั้งการประชุมรัฐสภาร่วม พิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ
โดยให้แนวรับ 1,280 จุด และแนวต้าน 1,300 จุด