ผู้นำสหรัฐฯ ส่งสัญญาณกดดันผู้นำจีนซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา วันนี้ (2 ต.ค.) ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่า เขาวางแผนที่จะกดดันให้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ซื้อถั่วเหลืองของสหรัฐฯ เมื่อพวกเขาพบปะกัน เนื่องจากเกษตรกรชาวอเมริกันเผชิญกับผลกระทบจากสงครามการค้า
นายทรัมป์ ระบุว่า เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองในสหรัฐฯ กำลังได้รับผลกระทบ เนื่องจากจีนไม่ซื้อถั่วเหลือง ด้วยเหตุผลแค่การเจรจา พร้อมกับเสริมว่า เขาจะพบหารือกับสี จิ้นผิง ในอีก 4 สัปดาห์ และถั่วเหลืองจะเป็นหัวข้อสนทนาสำคัญ
