ปิดร่วง 13.90 จุดรับแรงขายทำกำไรหุ้นใหญ่ ฟิทช์หั่นแนวโน้มเครดิต PTT,PTTEP กดดัน

SET ปิดวันนี้ที่ 1,274.17 จุด ลดลง 13.90 จุด (-1.08%) มูลค่าซื้อขาย 49,548.34 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับลงตามภูมิภาครับแรงขายทำกำไรหุ้นใหญ่ โดยเฉพาะ PTT PTTEP DELTA รับแรงกดดันฟิทช์หั่นแนวโน้มอันดับเครดิต ส่วนต่างประเทศรับแรงขายหุ้นเทคสหรัฐ มองหุ้นโลกก็ปรับพอร์ต แนวโน้มพรุ่งนี้น่าจะชะลอการไหลลงช่วงเข้าใกล้เทศกาลประกาศผลประกอบการ แนะให้ติดตามส่งออกไทย ให้แนวต้าน 1,278 จุด แนวรับ 1,250 และ 1,220 จุด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดวันนี้ 1,274.17 จุด ลดลง 13.90 จุด (-1.08%) มูลค่าซื้อขาย 49,548.34 ล้านบาท
การรซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวลง ช่วงบ่ายลงไปทำจุดต่ำสุด 1,270.42 จุด และสูงสุด 1,290.54 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 109 หลักทรัพย์ ลดลง 382 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 167 หลักทรัพย์
นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับลงตามภูมิภาค และแรงขายทำกำไร PTT PTTEP หลังฟิทช์ปรับลดแนวโน้มอันดับเครดิต รวมทั้งแรงขายหุ้น DELTA ฉุด อย่างไรก็ดี การปรับลดเครดิตครั้งนี้ไม่ใช่เพราะ บจ.แย่ แต่เป็นการปรับลดไปตามแนวโน้มเครดิตประเทศ เพราะไม่สามารถมีเครดิตเหนือประเทศได้ ไม่ใช่เพราะกิจการไม่ดี ดังนั้น ดูแล้วไม่น่ากังวล
ส่วนปัจจัยต่างประเทศ ตลาดหุ้นโลกมีการปรับพอร์ต โดยมีแรงขายหุ้นเทคสหรัฐออกมาหลังขึ้นไปมากแล้ว จึงเป็นแรงกดันต่อภาพรวม ขณะที่เป็นช่วงดอกเบี้ยขาลงหลายธุรกิจฟื้นตัว
ส่วนในประเทศ ดัชนี SET ปรับขึ้นมา 270 จุดก็มีโอกาสพักฐานต่อ เมื่อฟิทช์ปรับลดแนวโน้มอันดับเครดิตของกลุ่มแบงก์และกลุ่มพลังงาน จึงใช้เป็นจังหวะขายทำกำไรออกมา
แนวโน้มวันพรุ่งนี้น่าจะชะลอการไหลลง เพราะใกล้เข้าช่วงประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน แนะติดตามการส่งออกเดือน ก.ย.ของไทยตลาดคาดว่าโตน้อยกว่าเดือน ส.ค. จากนั้นคาดว่าเดือน ต.ค.จะติดลบ พร้อมให้แนวต้านที่ 1,278 จุด แนวรับ 1,250 และ 1,220 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 5,804.32 ล้านบาท ปิดที่ 158.50 บาท ลดลง 3.00 บาท
TURBO มูลค่าการซื้อขาย 3,424.67 ล้านบาท ปิดที่ 1.89 บาท เพิ่มขึ้น 0.39 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 2,713.02 ล้านบาท ปิดที่ 24.80 บาท ลดลง 0.45 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,027.67 ล้านบาท ปิดที่ 33.25 บาท ลดลง 0.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,952.34 ล้านบาท ปิดที่ 291.00 บาท ลดลง 2.00 บาท