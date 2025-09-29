หุ้นปิดพุ่ง 9.33 จุดเด้งท้ายตลาดเก็งสถาบัน-ต่างชาติปรับพอร์ต ลุ้น Flow กลับเข้ามา

SET ปิดวันนี้ที่ 1,288.07 จุด เพิ่มขึ้น 9.33 จุด (-0.73%) มูลค่าซื้อขาย 37,860.62 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยช่วงท้ายพุ่งขึ้นรับแรงซื้อกลับจากที่ขายออกมา โดยหุ้นใหญ่ขึ้นกระจายทุกกลุ่ม เก็งสถาบัน-ต่างชาติปรับพอร์ต ตลาดฟิวเจอร์ส Rollover และเข้าสู่ไตรมาส 4 โอกาสสูงต่างชาติกลับเข้ามา ขณะที่รัฐบาลแถลงนโยบายวันแรกไม่มี Surprise ส่วนปัจจัยต่างประเทศรอตัวเลขแรงงานสหรัฐ แนวโน้มพรุ่งนี้ลุ้นปรับขึ้นได้ต่อ ให้แนวต้าน 1,293 และ 1,300 จุด แนวรับ 1,284 และ 1,279 จุด
การรซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีเปิดกระโดดก่อนย่อลง แต่ท้ายตลาดกลับมาพุ่งขึ้นอีกครั้ง ทำระดับสูงสุด 1,292.24 จุด และต่ำสุด 1,278.90 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 205 หลักทรัพย์ ลดลง 225 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 209 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ช่วงท้ายก่อนปิดลลาดกลับมาพุ่งขึ้นกว่า 10 จุด จากช่วงเช้า-ต้นภาคบ่ายย่อจากแรงขายทำกำไร แต่ปริมาณการซื้อขายไม่มาก คาดว่าเป็นการปรับพอร์ตทั้งนักลงทุนสถาบันและต่างชาติ ขณะที่ตลาดฟิวเจอร์สมีการ Rollover และเข้าสู่ไตรมาส 4 อย่างไรก็ดี ต้องติดตามเม็ดเงินต่างชาติ ซึ่งในเดือน ต.ค.ปกติ Fund Flow กลับมา ก็นับว่ามีลุ้น ซึ่งช่วงท้ายตลาดหุ้นที่ขึ้นมาเป็นหุ้นใหญ่กระจายทุกกลุ่ม
ในระหว่างวัน ดัชนีย่อตัวจากช่วงเปิดตลาดที่ดีดตัวขึ้นแรง เพราะนโยบายรัฐบาลที่แถลงออกมาเป็นสิ่งที่ตลาดรับรู้แล้วไม่ได้มี Surprise จึงมี sell on fact ออกมา
ส่วนปัจจัยต่างประเทศ ตลาดรอตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐ ซึ่งสัปดาห์นี้ยังไม่มีปัจจัยบวกที่รออยู่ ตลาดอยู่ในโหมด Wait & See
แนวโน้มตลาดหุ้นพรุ่งนี้ มีลุ้นปรับขึ้นหากต่างชาติซื้อสุทธิวันนี้ และตลาด Future ถือ long position ก็มีโอกาสที่ตลาดไปได้ต่อ พร้อมให้แนวต้าน 1,293 และ 1,300 จุด แนวรับที่ 1,284 และ 1,279 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,709.97 ล้านบาท ปิดที่ 161.50 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,573.14 ล้านบาท ปิดที่ 33.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,772.81 ล้านบาท ปิดที่ 168.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,394.06 ล้านบาท ปิดที่ 10.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,339.67 ล้านบาท ปิดที่ 128.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท