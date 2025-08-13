หุ้นปิดเช้าพุ่ง 12.74 จุดแรงซื้อกลุ่มแบงก์-ไฟแนนซ์ เก็ง กนง.หั่นดอกเบี้ยบ่ายนี้

SET ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,271.81 จุด เพิ่มขึ้น 12.74 จุด (+1.01%) มูลค่าซื้อขายราว 38,455.70 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยเช้านี้ดีดขึ้นตามภูมิภาค พร้อมตอบรับความคาดหวัง กนง.หั่นดอกเบี้ยดันหุ้นกลุ่มแบงก์-ไฟแนนซ์ขยับขึ้นมารอ แต่หาก กนง.คงดอกเบี้ยก็ไม่น่าส่งผลกระทบมากนัก เพราะปลายปีก็ต้องลดอยู่ดี แนะเกาะติดผลประชุมบ่ายวันนี้ รวมถึงติดตามการพิจารณางบประมาณปี 69 และผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่เหลือ ให้กรอบแนวต้าน 1,280 จุด แนวรับ 1,260 จุด ถัดไป 1,250 จุด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ 1,271.81 จุด เพิ่มขึ้น 12.74 จุด (+1.01%) มูลค่าซื้อขายราว 38,455.70 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวขึ้น โดยทำระดับสูงสุด 1,274.57 จุด และต่ำสุด 1,264.41 จุด
นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับตัวขึ้นสอดคล้องภูมิภาค ปัจจัยในประเทศมีความหวังคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันนี้จะมีมติลดดอกเบี้ย ทำให้หุ้นกลุ่มแบงก์และไฟแนนซ์ต่างดีดตัวขึ้นมา โดยหุ้นแบงก์ก็เล่นเก็งปันผลที่น่าพอใจหนุนอยู่เป็นเดิม
อย่างไรก็ตาม บล.ยูโอบี เคย์เฮียน คาดว่า กนง.จะยังไม่ปรับลดดอกเบี้ย แต่ก็ไม่น่าส่งผลกระทบต่อตลาดมากนักหากมีมติตามนั้นจริง เพราะเชื่อว่าจะปรับลดในช่วงปลายปีอยู่ดี จึงแนะนำให้ติดตามผลประชุมบ่ายวันนี้
รวมถึงติดตามการพิจารณางบประมาณประจำปี 69 วาระ 2-3 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ส.ค.ด้วย โดยเมื่อผ่านสภาฯ เรียบร้อยแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยได้อย่างมากหากมีการยุบสภา หรือ ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยคดีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพราะภาพรวมเศรษฐกิจไทยก็จะยังเดินหน้าต่อได้
อีกทั้ง แนะนำให้ติดตามบริษัทจดทะเบียนที่เหลือทยอยเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2/68 ในสัปดาห์นี้ โดยอาจจะมีล่าช้าได้ถึงวันจันทร์หน้า (18 ส.ค.) โดยงบฯ ที่เปิดเผยมาแล้วนั้น ส่วนใหญ่ดีขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นไปตามคาด
สำหรับแนวโน้มภาคบ่ายวันนี้ให้กรอบแนวต้าน 1,280 จุด และแนวรับ 1,260 จุด ถัดไป 1,250 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
THAI มูลค่าการซื้อขาย 2,605.01 ล้านบาท ปิดที่ 15.80 บาท เพิ่มขึ้น 1.10 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,258.63 ล้านบาท ปิดที่ 131.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,193.39 ล้านบาท ปิดที่ 24.10 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,152.85 ล้านบาท ปิดที่ 168.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,075.57 ล้านบาท ปิดที่ 148.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท