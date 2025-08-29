หุ้นปิดเช้าลบ 4.92 จุด พักตัวชะลอลงทุน รอความชัดเจนคดีคลิปเสียงนายกฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,245.17 จุด ลดลง 4.92 จุด (-0.39%) มูลค่าซื้อขายราว 18,875 ล้าน
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีพักตัว โดยทำระดับสูงสุด 1,252.30 จุด และต่ำสุด 1,240.73 จุด
นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ดัชนีชะลอตัวนักลงทุนรอคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญคดีคลิปเสียงสนทนาปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่าง น.ส. แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภาของกัมพูชา ซึ่งส่งผลให้ดัชนีมีความผันผวน ประกอบกับมีแรงขายทำกำไรในหลายกลุ่ม อย่างไรก็ตามหุ้นธนาคาร ปรับตัวขึ้นวันนี้จากการประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนีผันผวน ลุ้นคำตัดสินของศาลฯ โดยมองความเป็นไปได้ 3 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 ยกคำร้อง กรณีที่ 2 นายกรัฐมนตรี พ้นจากตำแหน่ง และได้นายกฯใหม่จากพรรคร่วมที่มี และกรณีที่ 3 นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และดึงพรรคภูมิใจไทยกลับเข้าร่วมรัฐบาล ซึ่งให้น้ำหนักไปที่กรณีที่ 1 กับกรณีที่ 3
อย่างไรก็ตามตลาดอาจมีความผันผวนระยะสั้น โดยเทียบกับการพิจารณาคดีของนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกฯ ซึ่งหลังคำตัดสินมีความผันผวนแกว่งตัวสูงสุด-ต่ำสุดราว 20-30 จุด ซึ่งหากศาลตัดสินให้น.ส.แพทองธาร พ้นจากตำแหน่ง อาจผันผวนมากเนื่องจากคะแนนเสียงฝั่งรัฐบาลปัจจุบันน้อยกว่า เมื่อเทียบกับรัฐบาลนายเศรษฐา โดยให้กรอบแนวรับ 1,230 - 1,220 จุด และแนวต้าน 1,262 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,734.02 ล้านบาท ปิดที่ 31.25 บาท ลดลง 0.25 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,166.47 ล้านบาท ปิดที่ 169.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 731.76 ล้านบาท ปิดที่ 44.25 บาท ลดลง 0.25 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 678.36 ล้านบาท ปิดที่ 297.00 บาท ลดลง 2.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 631.94 ล้านบาท ปิดที่ 150.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท