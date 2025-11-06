หุ้นปิดเช้าบวก 9.78 จุด ตามตลาดต่างประเทศ รับแรงหนุนหลัก DELTA-ADVANC-TRUE

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,305.07 จุด เพิ่มขึ้น 9.78 จุด (+0.76%) มูลค่าซื้อขายราว 20,395.03 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีฟื้นตัว โดยแตะจุดสูงสุด 1,309.71 จุด และต่ำสุด 1,298.64 จุด
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้รีบาวด์ขึ้นมาได้ดี แต่ก็จากแรงหนุนการปรับตัวขึ้นมาของหุ้นเพียงไม่กี่ตัว โดยเฉพาะ DELTA TRUE และ ADVANC
เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นมาจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเริ่มฟื้นกลับมา ทำให้ DELTA ได้รับจิตวิทยาเชิงบวกไปด้วย ขณะที่ ADVANC และ TRUE ขึ้นมารับผลประกอบการไตรมาส 3/68 ดีกว่าคาด ส่วนหุ้น GPSC ปรับตัวลงเป็นแรงกดดันตลาด หลังจากผลประกอบการไตรมาส 3/68 แม้กำไรสุทธิเติบโต แต่หากกำไรหลักจากการดำเนินงานยังไม่ค่อยดี
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งแดนบวกระหว่างที่นักลงทุนรอติดตามการทยอยเปิดเผยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน โดยให้กรอบแนวรับ 1,300 จุด และแนวต้าน 1,315 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,476.51 ล้านบาท ปิดที่ 11.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.03 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,417.56 ล้านบาท ปิดที่ 314.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,143.96 ล้านบาท ปิดที่ 181.50 บาท ลดลง 1.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,130.26 ล้านบาท ปิดที่ 27.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,121.59 ล้านบาท ปิดที่ 227.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.00 บาท