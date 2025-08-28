หุ้นแกว่งไซด์เวย์ขาดปัจจัยชี้นำ รอความชัดเจนคดีคลิปเสียงนายกฯ

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งไซด์เวย์ โดยตลาดยังขาดมีปัจจัยชี้นำใหม่ ขณะที่วันนี้คาดหุ้นกลุ่มพลังงานช่วยพยุงดัชนีได้หลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น
อย่างไรก็ตาม ติดตามหุ้น DELTA และกลุ่มเทคโนโลยี เนื่องจากกังวลยอดขายของ บริษัท อินวิเดีย (Nvidia) ในจีน โดยเฉพาะ ชิปรุ่น H20 แม้ว่าเมื่อคืนนี้จะเปิดเผยกำไรและรายได้ที่สูงกว่าคาด แต่ผลประกอบการประกาศออกมาหลังจากที่ตลาดหุ้นปิด ซึ่งราคาหุ้นปรับตัวลง 5% ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า อาจเป็น Sentiment ที่ไม่ค่อยดีต่อหุ้น DELTA และกลุ่มเทคโนโลยีวันนี้
ภาพรวมตลาดแกว่งไซด์เวย์ รอคำตัดสินคดีคลิปเสียง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รวมทั้งการเปิดเผยตัวเลข PCE สหรัฐ ในวันพรุ่งนี้ โดยกลยุทธ์การลงทุน เลือกลงทุนได้ แต่อาจถือเงินสดบางส่วนรอติดตามความชัดเจนประเด็นการเมือง เนื่องจากคำวินิจฉัยอาจสร้างความผันผวนในวันพรุ่งนี้
โดยให้กรอบแนวรับ 1,240 จุดและแนวต้าน 1,260 จุด