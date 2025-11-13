xs
หุ้นปรับลงต่อ หลังหลุด 1,300 จุด ผิดหวังงบ Q3/68 น้ำมันร่วงกดดันตลาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าอ่อนตัวลงต่อ หลังจากเสียโมเมนตัมจากการที่ดัชนีหลุด 1,300 จุดลงมา และ 1,290 จุด ประกอบกับการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/68 ของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาไม่ดี ขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงค่อนข้างแรงเมื่อคืนนี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันต่อดัชนีตลาดหุ้นไทยในวันนี้ได้ ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่เปิดมาแล้วเช้านี้เคลื่อนไหวบวกและลบ

โดยให้แนวรับแรกไว้ที่ 1,280 จุด หากหลุดแนวรับต่อไปที่ 1,260 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,300 จุด

