หุ้นแกว่งไซด์เวย์อิงบวก รับแรงหนุนกลุ่มเทคฯ ต่างประเทศปรับขึ้น ลุ้นเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน แต่ระวังแรงขายทำกำไร

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งไซด์เวย์อิงแดนบวก โดยคาดแรงหนุนหลักมาจากหุ้น DELTA เนื่องจากเมื่อคืนนี้หุ้นเทคโนโลยีในต่างประเทศยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเป็น Sentiment บวกให้กับหุ้น DELTA ซึ่งมีผลต่อดัชนีตลาดหุ้นไทยค่อนข้างสูง
อย่างไรก็ตามภาพรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวานปรับตัวขึ้นจากหุ้น DELTA ขณะที่หุ้นอื่น ๆ ในตลาดปรับตัวลง ทำให้การปรับขึ้นของดัชนีครั้งนี้ต้องระมัดระวัง ประกอบกับ Fund Flow เริ่มกลับมาเป็นลบทั้งนักลงทุนต่างชาติและกองทุนในประเทศ ต้องระวังแรงขายทำกำไรในช่วงที่ราคาหุ้นปรับขึ้น
นอกจากนี้เมื่อคืนตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้น รับความคืบหน้าการเจรจาการค้า ซึ่งสัปดาห์นี้ติดตามการพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ และประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้นำจีน ซึ่งนักลงทุนคาดหวังข้อขัดแย้งระหว่างทั้ง 2 ประเทศคลี่คลายลง ก่อนที่จะถึงกำหนดการปรับขึ้นอัตราภาษีในต้นเดือนหน้า อีกทั้งสัปดาห์นี้ติดตามการประชุมธนาคารกลางต่าง ๆ อาทิ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) รวมทั้งธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งนักลงทุนคาดว่าเฟดจะมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ปัจจัยในประเทศติดตามการทยอยประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน
โดยให้กรอบแนวรับ 1,320-1,310 จุด และแนวต้าน 1,335 จุด