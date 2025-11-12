หุ้นฟื้นตามต่างประเทศ รับความหวังชัตดาวน์สหรัฐใกล้ยุติ เกาะติดงบ Q3/68

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีฟื้นตัว สอดคล้องกับตลาดต่างประเทศที่ยังปรับตัวขึ้นต่อ จากความคาดหวังสถานการณ์ชัตดาวน์หน่วยงานกลางสหรัฐฯ จะยุติได้เร็วๆนี้
อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของดัชนีเมื่อวานนี้ถือว่าต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ จากแรงกดดันของหุ้น DELTA ซึ่งมีอิทธิพลต่อดัชนี จากความกังวลเกี่ยวกับ Valuation ของหุ้นที่ค่อนข้างสูง สอดคล้องกับหุ้นในกลุ่ม AI และเทคโนโลยีในต่างประเทศ ทำให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น ทั้งนี้หากไม่นับรวมผลกระทบจาก DELTA ตลาดโดยรวมจะเคลื่อนไหวในลักษณะทรงตัว
ขณะที่ปัจจัยในประเทศ ยังติดตามการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันมีการเปิดเผย 1 ใน 3
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด ภาพรวมดีกว่าคาดเล็กน้อย โดยสัดส่วน 57% ดีกว่าคาด 18% ตามคาด และ 25% ต่ำกว่าคาด แนะติดตามการประกาศงบต่อเนื่อง ซึ่งจะมีแรงเก็งกำไรหลายตัวจากการคาดการณ์ผลประกอบการ
โดยให้กรอบ แนวรับ 1,300 จุด แนวรับถัดไป 1,280 จุด และแนวต้าน 1,310-1,315 จุด