หุ้นแกว่งพักฐาน น้ำมันร่วงกดดันกลุ่มพลังงาน-แรงขาย DELTA ถ่วง-จับตาครม.เย็นนี้

นายอภิชาติผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งพักฐาน แม้ Sentiment ต่างประเทศที่มีการฟื้นตัวต่อเนื่อง แต่ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงแรงเมื่อคืนนี้อาจกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานได้ นอกจากนี้แนะระมัดระวังหุ้น DELTA ซึ่งอาจมีแรงขายจากการ Rebalancing ปรับน้ำหนักการลงทุน จำกัดน้ำหนักไม่ให้เกิน 10% ในช่วงสิ้นไตรมาส อาจกดดันตลาดได้ แต่เม็ดเงินจากการปรับน้ำหนักคาดไหลเข้าหุ้นขนาดใหญ่อื่น ๆ ได้รับการปรับน้ำหนักเพิ่มขึ้น
ขณะที่วันนี้ติดตามการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเป็นวันที่ 2 และช่วงเย็นติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้งบประมาณคลังปี 68 มาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจให้ทันก่อนวันที่ 1 ต.ค. อย่างไรก็ตามตลาดรับรู้ปัจจัยดังกล่าวไปแล้ว อาจไม่ได้หนุนดัชนี
โดยให้กรอบแนวรับ 1,270 จุด และแนวต้าน 1,300 จุด