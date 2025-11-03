หุ้นแกว่งไซด์เวย์เกาะติดชัดดาวน์สหรัฐ ระทึกศาลฎีกาตัดสินคดีภาษีทรัมป์ 5 พ.ย.นี้

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งไซด์เวย์สร้างฐานในกรอบจำกัด ระหว่างที่นักลงทุนรอติดตามการทยอยรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งสถานการณ์ชัตดาวน์รัฐบาลของสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลต่อการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจ รวมทั้งทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม แม้ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยหลังขาดข้อมูลในการตัดสินใจแต่ทิศทางดอกเบี้ยยังเป็นขาลง
ขณะเดียวกัน สัปดาหนี้จับตาสถานการณ์ชัตดาวน์ในสหรัฐฯ ซึ่งจะครบสถิติ 35 วันที่ใช้ระยะเวลานานที่สุด หากยังยืดเยื้ออาจมีแรงขายลดความเสี่ยงออกมามากขึ้น เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจที่ใช้ตัดสินใจลงทุนและประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด
สำหรับสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่บรรลุข้อตกลงสงบศึกทางการค้าเป็นเวลา 1 ปี มองว่าตลาดเริ่มให้น้ำหนักเรื่องนี้น้อยลง แต่ยังต้องติดตามศาลฎีกาสหรัฐพิจารณาคดีภาษีการค้าของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี ในวันที่ 5 พ.ย.นี้ ซึ่งจะมีผลต่อตลาดเช่นเดียวกัน ด้านปัจจัยในประเทศติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันพรุ่งนี้
โดยให้กรอบแนวรับ 1,300 จุด และแนวต้าน 1,325 - 1,330 จุด