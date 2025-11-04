หุ้นแกว่งไซด์เวย์รอปัจจัยใหม่ จับตาตัวเลข ศก.สหรัฐ-ศาลฏีกาไต่สวนมาตรการภาษีทรัมป์

นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบ ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามา และตลาดรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจจากทางฝั่งสหรัฐที่จะรายงานออกมาในช่วงปลายสัปดาห์นี้ รวมทั้งการพิจารณาของศาลฎีกาในคดีภาษีตอบโต้ของประธานาธิบดีสหรัฐ
ส่วนในประเทศยังคงติดตามการทยอยรายงานผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนในประเทศต่อ และการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่ออนุมัติมาตรการแก้หนี้รายย่อยไม่เกิน 1 แสนบาท/รายผ่านบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC)
ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียช่วงเช้านี้ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวบวกได้เล็กน้อย
โดยให้แนวต้าน 1,315 จุด แนวรับ 1,310 จุด