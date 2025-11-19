หุ้นแกว่งลงรับแรงกดดันหุ้นเทคสหรัฐฯ แต่น้ำมันรีบาวด์หนุน จับตา "คนละครึ่งพลัส" เฟส 2

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดแกว่งตัวในแดนลบแต่อาจจะปรับตัวลงเล็กน้อย โดยมีปัจจัยกดดันจาก Sentiment ของตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐที่หุ้นเทคโนโลยียังถูกแรงขาย ซึ่งคาดว่าจะมีผลต่อหุ้น DELTA และทำให้เป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดหุ้นไทยวันนี้
อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันที่รีบาวด์กลับขึ้นมา ซึ่งช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานพยุงดัชนีได้ในวันนี้ และการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับโครงการ คนละครึ่ง พลัส เฟส 2 ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่หนุนต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศได้ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มอาหาร เป็นต้น
โดยให้แนวต้าน 1,280 จุด แนวรับ 1,260 จุด