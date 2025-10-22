หุ้นปิดเช้าบวก 7.35 จุด รับแรงหนุนกลุ่มแบงก์หลังกำไรดีกว่าคาด คาดแนวโน้มบวกต่อเนื่อง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,298.07 จุด เพิ่มขึ้น 7.35 จุด (+0.57%) มูลค่าซื้อขายราว 25,082 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งตัวขึ้นลงในกรอบ โดยทำระดับสูงสุด 1,299.95 จุด และต่ำสุด 1,287.29 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ และรักษาการหัวหน้าสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาปรับตัวขึ้น จากแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่หนุน โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มแบงก์ที่ปรับตัวขึ้นจากผลการดำเนินงานไตรมาส 3/68 ออกมาดีกว่าคาด ทำให้เป็น Sentiment หนุนต่อตลาดหุ้นไทย รวมทั้งยังมีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นที่เตรียมประกาศงบฯไตรมาส 3/68 ออกมาในปลายสัปดาห์นี้ ทำให้เป็นปัจจัยที่หนุนดัชนี
ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศยังไม่มีปัจจัยใหม่ โดยที่ตลาดยังรอการติดตามการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่งรัฐมนตรีคลังสหรัฐเตรียมพบกับรองนายกรัฐมนตรีจีนในสัปดาห์นี้ ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียช่วงเช้าที่ผ่านมาเคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายคาดแกว่งตัวแดนบวกต่อ โดยให้แนวต้าน 1,300 จุด แนวรับ 1,280 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,099.71 ล้านบาท ปิดที่ 179.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 2,632.97 ล้านบาท ปิดที่ 158.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,931.29 ล้านบาท ปิดที่ 132.50 บาท ลดลง 1.50 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,722.18 ล้านบาท ปิดที่ 26.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,609.89 ล้านบาท ปิดที่ 31.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท